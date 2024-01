Bez butów i kurtki szedł pieszo do domu. Tułaczka zziębniętego 28-latka trwała dwa dni

Strajk na Marywilskiej. Najemcy zapowiadają blokady wjazdów do centrum handlowego

W czwartek wieczorem, 25 stycznia, 61-letni mieszkaniec Rogowa-Folwark zawiadomił ostrowskich policjantów o nieznajomym mężczyźnie bez butów i kurtki, który przybył do jego domu i poprosił o wezwanie policji. Okazało się, że 28-letni mieszkaniec Łomży od dwóch dni szedł pieszo do domu, nie mając pieniędzy na transport. Młody mężczyzna nie miał telefonu komórkowego, nie pamiętał też żadnego numeru do najbliższych.

- Dzielnicowi znając jego adres skontaktowali się ze spółdzielnią mieszkaniową, za pośrednictwem której otrzymali numer telefonu do matki 28-latka. W międzyczasie na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Podczas rozmowy telefonicznej z rodziną 28-latka policjanci ustalili, że najbliżsi przyjadą po niego – przekazała asp. Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji.

W oczekiwaniu na rodzinę 28-latka mieszkaniec Rogowa-Folwark nakarmił zmęczonego wędrowca. Ostatecznie młody mężczyzna bezpiecznie został zabrany do domu.