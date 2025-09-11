Białoruski gangster wpadł w Warszawie! Za handel bronią szukała go cała Europa

Zatrzymanie w luksusowym apartamentowcu. Białorusin wpadł w ręce policji

W czwartek, podczas starannie zaplanowanej akcji, funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I wkroczyli do jednego z luksusowych apartamentowców w Warszawie. Tam zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania 40-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna był poszukiwany od miesiąca przez Sąd w Marsylii. – Mając na uwadze fakt, że zarówno 40-latek jak i towarzyszące mu osoby mogą być uzbrojone, bardzo istotny był element zaskoczenia. Między innymi dzięki temu realizacja przebiegła zgodnie z planem – relacjonuje mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Pomocnicy z Ukrainy. Co im grozi?

Oprócz obywatela Białorusi, policjanci zatrzymali także trzech obywateli Ukrainy, którzy pomagali mu w ukrywaniu się przed wymiarem sprawiedliwości. Wszyscy trafili do Komendy przy ulicy Wilczej. Po dopełnieniu formalności, obywatel Białorusi zostanie poddany procedurze ekstradycji do Francji.

Międzynarodowa współpraca policji

Zatrzymanie poszukiwanego gangstera to kolejny dowód na efektywną współpracę międzynarodową polskiej policji. Jak podkreślają funkcjonariusze, takie akcje są możliwe dzięki sprawnemu przepływowi informacji i koordynacji działań z partnerami zagranicznymi.