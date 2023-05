Blask krzyża razi mieszkańców. Wybuchła totalna awantura na osiedlu. Jest decyzja

Krzyż nieporozumienia na Bródnie

W ciągu dnia problemu nie widać. Gdy tylko nastaje noc, blask ogromnego krzyża, który jest zwieńczeniem kościoła św. Włodzimierza przy ul. Kondratowicza na Bródnie, razi mieszkańców. Pod koniec marca proboszcz parafii dostał pismo z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nakazujące przeprowadzanie pomiarów natężenia oświetlenie krzyża na kościele.

Decyzja zapadła. Co dalej z krzyżem?

Portal metrowarszawa.gazeta.pl ustalił, że postępowanie dotyczące instalacji świetlnej zamontowanej na krzyżu kościoła w parafii św. Włodzimierza w poniedziałek, 15 maja, zostało umorzone.

Agnieszka Plackowska z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy przekazała portalowi, że 10 maja do urzędników wpłynął protokół z pomiaru natężenia oświetlenia. Dokument przygotowała osoba "posiadająca stosowne uprawnienia", a wynika z niego, że natężenie jest zgodne z wartościami zapisanymi w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z 2002 roku. A to oznaczało brak podstaw do dalszego postępowania.