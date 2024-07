Blisko 53 tys. uczniów zdawało maturę na Mazowszu. Jak im poszło? My już znamy wyniki!

Matura 2024 na Mazowszu – wyniki egzaminu maturalnego

Tegoroczni maturzyści mogą już odetchnąć z ulgą. Egzaminy już za nimi, a po tygodniach niepewności, wyniku też są już znane. W maju 2024 roku do egzaminów maturalnych w województwie mazowieckim przystąpiło 53 tys. uczniów. W całej Polsce takich osób było aż 245 tys. W liceach do egzaminu maturalnego podeszło 148 tys. osób, z techników – 95 tys., a z branżowych szkół II stopnia – 1509 osób.

Najczęściej wybieranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym na maturze 2024 roku w Polsce były: język angielski – 183 tys. osób, matematyka − 72 tys. osób, geografia − 61 tys. osób, język polski − 52 tys. osób, biologia − 43 tys. osób oraz chemia − 21 tys. osób.

Maturę w całej Polsce zdało 84,1 proc. Z informacji przekazywanych przez CKE – 10,4 proc. maturzystów ma prawo do poprawy egzaminu, tylko 5,5 proc. matur została oceniona negatywnie. W województwie mazowieckim egzamin maturalny zdało przeszło 86 proc. maturzystów. 10 proc. osób zostało dopuszczonych do poprawki w sierpniu.

Kiedy odbyła się matura 2024?

Egzamin maturalny w 2024 odbył się w dniach od 7 do 24 maja. Ci, którzy nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, podeszli do egzaminów w sesji dodatkowej od 3 do 17 czerwca. Aby zdać egzamin trzeba było osiągnąć z każdej matury podstawowej minimum 30 proc.

Dla abiturientów, którzy nie osiągnęli oczekiwanych wyników, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów poprawkowych. Te odbędą się 20 oraz 21 sierpnia 2024 roku. Mogą do nich podejść tylko ci maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające trzy sesje egzaminacyjne będą udostępnione 10 września 2024 roku.