Boże Narodzenie 2022: Tradycyjne potrawy wigilijne na polskich stołach. Czy wiedziałeś o wszystkich?

Boże Narodzenie 2022. Jedyny taki wieczór w roku

Boże Narodzenie 2022 tradycyjnie rozpocznie kolacja wigilijna 24 grudnia. Gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, domownicy zasiądą do suto zastawionych stołów. W wigilijny wieczór warto dotrzymać tradycji i przygotować 12 potraw.

Boże Narodzenie 2022. Dwanaście wigilijnych potraw

Nie bez powodu na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 potraw. Przyjęło się, że ta liczba odnosi się do 12 apostołów. Nie jest to jednak jedyna prawidłowa odpowiedź. Dla naszych przodków ta liczba oznaczała po prostu bogactwo. Mało kogo stać było na przygotowanie tylu dań, więc jeśli u kogoś na wigilii pojawiało się 12 potraw, uważany był za zamożnego.

Warto też wspomnieć, że kiedyś wigilijnych dań było mniej. Najpierw stawiano siedem potraw (bo tyle jest dni tygodnia, a cyfra ta jest również symbolem całości), a następnie dziewięć (czyli tyle, ile jest chórów anielskich). Co ważne, podczas wigilijnej kolacji należy skosztować wszystkich dwunastu potraw. Ma to zapewnić dobrobyt w nadchodzącym roku.

Boże Narodzenie 2022. Tradycyjne dania wigilijne nie tylko na Mazowszu

W zależności od regionu dania wigilijne będą różne. Charakterystyczną potrawą dla Śląska jest moczka, czyli coś w rodzaju zupy lub budyniu, który powstaje na bazie piernikowego ciasta rozmoczonego w porzeczkowym kompocie i piwnym wywarze, do którego dodaje się też bakalie. Na Pomorzu w Wigilię można skosztować pierogi podawane z rybnym farszem. Z kolei na Podhalu wigilijne dania bazujące przede wszystkim na regionalnych serach i ziemniakach, więc na wigilijnym stole znajdziemy bryndzylki, czyli pierogi z ziemniaków i bryndzy z farszem z wędzonego oscypka, które piecze się w piecu.

My postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tym wigilijnym potrawom, które na polskich stołach pojawiają się najczęściej. Jak się okazuje, potrawy te nie są przypadkowe. Każda z nich ma ukrytą symbolikę, której znaczenie przekazywane jest w wierzeniach ludowych z pokolenia na pokolenie. Stworzyliśmy wyjątkową galerię, w której przedstawiamy wigilijne dania wraz z ich świątecznym znaczeniem. Co należy zjeść, by zapewnić sobie długowieczność lub pomyślność. Sprawdź!