Boże Narodzenie 2022. Zwierzę to nie rzecz, nie kupuj go na prezent. Lekarz weterynarii apeluje

Święta 2022. Zamiast zwierzaka, podaruj pluszaka

Zdaniem Doroty Sumińskiej, lekarza weterynarii, z którą rozmawiała PAP, najlepszym zwierzakiem, jakiego można dziecku podarować w prezencie, jest zwierzę pluszowe. "Zwierzęta często dajemy dzieciom, a dziecko nie może być odpowiedzialne za zwierzę i jego życie, bo samo za siebie nie jest odpowiedzialne. Zwierzęta powinny być w domu na tych samych prawach, co dzieci, bo są tak samo bezbronne" - podkreśliła w rozmowie z PAP weterynarz i obrończyni praw zwierząt.

Dodała, że bardzo często takie żywe prezenty nudzą się dzieciom i całej rodzinie, dlatego są szybko porzucane, wywożone do lasu, oddawane do schroniska, a nawet wyrzucane na śmietnik. "Sama nieraz znajdowałam na śmietniku wyrzucone chomiki czy świnki morskie" - powiedziała Sumińska.

Zwierzęta też czują! Nie skazujmy ich na cierpienie

Jak przypomniała Sumińska, badania prowadzone od wielu lat potwierdzają, że zwierzęta, a przynajmniej wszystkie kręgowce, do których należy również człowiek, przeżywają emocje, m.in. strach, ból i rozpacz. Lekarz weterynarii dodała, że pod tym względem krowa czy świnia nie różnią się w niczym od psa czy kota.

Według Sumińskiej przedmiotowe traktowanie zwierząt "będzie trwać dopóty, dopóki ludzie jedzą mięso". Z danych, które przytaczają naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wynika, że około 60 proc. całej biomasy ssaków na Ziemi to zwierzęta hodowane dla ludzkich potrzeb, a ptaki hodowlane stanowią 70 proc. wszystkich ptaków. W 2020 r. WWF podawało, że ssaki dziko żyjące stanowią już jedynie 4 proc. wszystkich ssaków, 36 proc. stanowią ludzie, a 60 proc. zwierzęta hodowlane.

W opinii Doroty Sumińskiej dając takie prezenty dzieciom, rodzice wykonują dodatkowo bardzo złą pracę dydaktyczną, ponieważ uczą dzieci, że zwierzęta można traktować, jak rzeczy.

"My wciąż traktujemy zwierzęta przedmiotowo. Pakujemy rybki w sklepie zoologicznym do woreczków foliowych z wodą, a papużki do pudełek, jakby to było kilo kaszy" - powiedziała. Dodała, że choć ustawa o ochronie zwierząt mówi, że zwierzę nie jest rzeczą, to praktyka jest inna. "Dowodem na to jest choćby to, jak traktujemy zwłoki zwierzęce na drogach - są rozjeżdżane bez skrupułów, mało kto się zatrzymuje. Bezdomnymi zwierzętami w gminach zajmują się wydziały ds. odpadów, a gminne przechowalnie dla zwierząt umieszczane są w pobliżu oczyszczalni ścieków" - mówi.

Apelujemy zatem do naszych czytelników o przemyślane prezenty gwiazdkowe. Żywe zwierzę nie jest rzeczą! Nie kupuj go na prezent!