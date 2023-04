Był skazany na 24 lata więzienia, ukrywał się przez lata. Wpadł pod Pułtuskiem

Nowy Dwór Mazowiecki. Policjanci zatrzymali ściganego 43-latka

Za ściganym sądy i prokuratura w całym kraju wystawiły aż 8 listów gończych. Miał na koncie litanię wyroków, m.in. za rozboje, oszustwa, narkotyki i kradzieże. Nie miał jednak zamiaru iść do więzienia i ukrywał się przed policją. Robił to na tyle skutecznie, że mundurowym zajęło kilka lat, zanim go znaleźli. - Kryminalni zdobyli informację, że 43- latek ma przebywać w mieszkaniu na terenie powiatu pułtuskiego – mówi podkom. Joanna Wielocha z policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Policjantka zdradziła kuli akcji. - Wcześnie rano, podczas współpracy z funkcjonariuszami SPAP w Radomiu, nowodworscy kryminalni weszli do mieszkania w którym zastali 43-latka. Mężczyzna był bardzo zaskoczony widokiem funkcjonariuszy, ponieważ wejście do lokalu oraz zatrzymanie odbyło się dynamicznie – mówi podkom. Wielocha. Teraz 43-latek trafił do zakładu karnego. Z „wakacji” wróci dopiero na emeryturę.