Były mąż zastrzelił Anię na oczach dzieci. Rodzina przekazała szczegóły pogrzebu. „Z głębokim żalem zawiadamiamy”

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-05-19 9:15

Ta historia wstrząsnęła mieszkańcami Raszyna. W czwartek (7 maja) przy ul. Mokrej doszło do tragedii, która miała dramatyczny finał. Prokuratura ujawniła nowe informacje dotyczące śmierci 45-letniej Anny P. Kobieta zginęła od strzału oddanego przez byłego męża. Teraz rodzina przekazała informacje o ostatnim pożegnaniu.

Były mąż zastrzelił Anię na oczach dzieci. Rodzina przekazała szczegóły pogrzebu. „Z głębokim żalem zawiadamiamy”

i

Autor: NEMO/facebook

Tragiczne zabójstwo w Raszynie

Sprawa od początku budziła ogromne emocje. W czwartek (7 maja) około godziny 16 do mieszkania wynajmowanego przez Annę P. w Raszynie przy ul. Mokrej przyszedł jej były mąż, Bogusław G. Jak ustali śledczy, mężczyzna miał broń palną. Chwilę później rozegrał się dramat.

Sprawca posługując się bronią palną oddał jeden strzał. Kobieta poniosła śmierć na miejscu − przekazał prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Po oddaniu strzału w głowę mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Śledczy ustalili, że później pojechał do Prażmowa w powiecie piaseczyńskim. Tam, na cmentarzu, targnął się na własne życie.

Jak poinformowała prokuratura, to nie był pierwszy raz, gdy służby zajmowały się Bogusławem G. W 2023 roku Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia. Mężczyzna miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad żoną oraz dwojgiem małoletnich dzieci. Zapadł wyrok: pięć miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwa lata. Po zakończeniu tamtej sprawy nie odnotowano kolejnych zgłoszeń dotyczących rodziny.

Ostatnie pożegnanie Anny P. w Mrokowie

Tymczasem bliscy kobiety przygotowują się do ostatniego pożegnania. Wspólnota katolików wietnamskich w Polsce i rodzina przekazały informację o uroczystościach pogrzebowych.

Msza żałobna odbędzie się w czwartek (21 maja) w kościele pod Warszawą. Po nabożeństwie zaplanowano modlitwę i ostatnie pożegnanie, a następnie przewiezienie trumny na pobliski cmentarz parafialny.

W komunikacie podpisanym przez rodzinę pojawiły się krótkie, ale poruszające słowa: − W wierze w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Z głębokim żalem zawiadamiamy.

To jedno zdanie zamyka historię, która dla bliskich Anny P. dopiero się zaczyna. Bo po tragedii przy ul. Mokrej zostały pytania, których odpowiedzi być może nigdy nie uda się poznać. I dwoje dzieci, które w jednej chwili straciły cały swój świat.

Zabójstwo w Raszynie. Na tym cmentarzu znaleziono ciało 67-latka
Galeria zdjęć 17
Strzelanina w Żyrardowie. Nie żyje 42-letni mężczyzna
Sonda
Czy kiedykolwiek groził Ci ktoś, że Cię zabije?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGRZEB
STRZELANINA WARSZAWA