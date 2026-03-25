Centralna Droga Krzyżowa 2026 w Warszawie. O której i gdzie rozpocznie się nabożeństwo?

Centralna Droga Krzyżowa 2026 w Warszawie - miejsce, trasa, godzina

XXX Centralna Droga Krzyżowa odbędzie się w Wielki Piątek, 3 kwietnia. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 20:00 przy kościele akademickim św. Anny (Krakowskie Przedmieście 68). Modlitwie, która co roku przyciąga ogromne grupy wiernych, będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas.

Centralna Droga Krzyżowa przejdzie w tym roku ulicami: Senatorską, Wierzbową, przez Plac Piłsudskiego, Królewską i Krakowskim Przedmieściem. Tematem refleksji będzie "Wszyscy jesteśmy Cyrenejczykami". Rozważania przygotował Przemysław Babiarz.

Przypomnijmy, że pierwsza Centralna Droga Krzyżowa w Warszawie została zorganizowana w 1994 r. Nabożeństwo od lat przyciąga wielu wiernych, którzy chcą wspólnie duchowo przygotowywać się do Wielkanocy. Uczestnicy gromadzą się w Wielki Piątek, aby przejść uliczkami okolic Starego Miasta i Traktu Królewskiego. Zazwyczaj modlitwie przewodniczy metropolita warszawski - tak będzie i w tym roku. Centralna Droga Krzyżowa nie odbyła się wyjątkowo jedynie w 2020 i 2021 r. z powodu pandemii COVID-19. Do jej organizacji powrócono jednak już w 2022 r.

Diecezjalna Droga Krzyżowa 2026 w diecezji warszawsko-praskiej

Jednocześnie warto zaznaczyć, że opisana wyżej Centralna Droga Krzyżowa nie będzie jedynym dużym nabożeństwem tego rodzaju, które zostało zaplanowane w Warszawie. W piątek, 27 marca odbędzie się bowiem Diecezjalna Droga Krzyżowa 2026 w diecezji warszawsko-praskiej z udziałem biskupów: Romualda Kamińskiego, Tomasza Sztajerwalda oraz Jacka Grzybowskiego.

Modlitwa zostanie zorganizowana w Wesołej, na trasie między dwiema parafiami osiedla Stara Miłosna. Jak przekazali przedstawiciele diecezji, nabożeństwo rozpocznie się po wieczornej mszy świętej, ok. godz. 18:45 w parafii św. Hieronima (Rumiankowa 2/4) i zakończy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (Borkowska 1).

