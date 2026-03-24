Jarmarki wielkanocne Warszawa 2026. Dokąd po zajączka i pisanki? Zapamiętaj te adresy [GODZINY OTWARCIA]

Alicja Franczuk
Izabela Kraj
2026-03-24 15:30

To już ten czas! Wystartowały targi wielkanocne Warszawa 2026. Po pisanki warto wybrać się na Krakowskie Przedmieście i Rynek Starego Miasta, po pasztety do Fortecy, po palmy do Łysych, a po ludowy klimat jarmarków świątecznych - do Sierpca i Wiączemina. Kilka dni przed świętami Wielkiej Nocy jest okazja do odwiedzenia jarmarków wielkanocnych z regionalnymi produktami i folklorystycznym klimatem. W samej tylko Warszawie w kilku miejscach można „zapolować” na zajączka czy kurczaczka, albo na kolorowe pisanki, kraszanki czy inne ludowe arcydzieła. Na Mazowszu to już istny wysyp jarmarków wielkanocnych 2026!

Kiermasz wielkanocny Warszawa 2026. Gdzie po pisanki i zajączki w stolicy?

Nadszedł kolorowy czas targów wielkanocnych w Warszawie. Miejsc wypełnionych świąteczną aurą na mapie stolicy w 2026 roku nie brakuje. Pisanki tworzone w różnych technikach, wystawa bab wielkanocnych, warsztaty rękodzieła prowadzone przez regionalnych twórców, dzieła sztuki ludowej i muzyka na żywo - to wszystko na Jarmarku Wielkanocnym w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przy Krakowskim Przedmieściu 66. W sobotę, 28 marca, w godz. 12-18 w namiocie przed Instytutem odbędzie się pokaz gotowania tradycyjnego żuru zakończony degustacją, a wewnątrz budynku gosposie pokażą ja zdobić jajka metodą batikową (wosk i barwniki), a jak tworzenie „kroszonki”. Na straganach nie zabraknie pisanek, wiklinowych koszy i koszyczków, haftowanych serwetek czy wyrobów ceramicznych oraz regionalnych przysmaków na wielkanocny stół: wędlin, serów czy miodów.

Dzień później, w niedzielę (29 marca) kiermasz wielkanocny odbędzie się w Wawrze na terenie Cafe Peron (ul. Patriotów 303) w godz. 10-17, a w ogrodzie Wawerskiego Centrum Kultury filii Aleksandrów o godz. 13 stanie świąteczny stół. Można przynieść też własnoręcznie zrobiona palmę na konkurs. A tuż przed świętami – w środę, 1 kwietnia – raj dla smakoszy w Fortecy Kręglickich przy ul. Zakroczymskiej.

Jarmark Wielkanocny 2026 odbywać się będzie także na Rynku Starego Miasta, od 24 marca do 3 kwietnia.

Jarmarki wielkanocne Mazowsze 2026

Najsłynniejsze mazowieckie palmy pochodzą z Łysych. Więc jeśli ktoś jeszcze nie był w Łysych w Niedzielę Palmową – niech choć raz się tam wybierze. To widowisko nie tylko religijne, ale pełne lokalnego folkloru - gigantyczna procesja z potężnymi palmami, a przy okazji również jarmark.

W ten weekend na Mazowszu (28-29 marca) aż roić się będzie od targów wielkanocnych z zającami i jajkami. Aromat świątecznych wypieków i wiosennych potraw wypełni miejskie place, rynki i skwery m.in. w Górze Kalwarii, Błoniu, Pułtusku, Płońsku, Ostrowi Mazowieckiej, Radziejowicach, Wołominie, Żurominie oraz w podwarszawskich skansenach - w Sierpcu (29 marca, godz. 10-18) i Wiączeminie Polskim (29 marca, godz. 10-16).

QUIZ. Sprawdź, jak dobrze znasz tradycje wielkanocne
Pytanie 1 z 8
Lany poniedziałek ma korzenie:
