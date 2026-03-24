Jarmarki wielkanocne Warszawa 2026. Dokąd po zajączka i pisanki? Zapamiętaj te adresy [GODZINY OTWARCIA]

Kiermasz wielkanocny Warszawa 2026. Gdzie po pisanki i zajączki w stolicy?

Nadszedł kolorowy czas targów wielkanocnych w Warszawie. Miejsc wypełnionych świąteczną aurą na mapie stolicy w 2026 roku nie brakuje. Pisanki tworzone w różnych technikach, wystawa bab wielkanocnych, warsztaty rękodzieła prowadzone przez regionalnych twórców, dzieła sztuki ludowej i muzyka na żywo - to wszystko na Jarmarku Wielkanocnym w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przy Krakowskim Przedmieściu 66. W sobotę, 28 marca, w godz. 12-18 w namiocie przed Instytutem odbędzie się pokaz gotowania tradycyjnego żuru zakończony degustacją, a wewnątrz budynku gosposie pokażą ja zdobić jajka metodą batikową (wosk i barwniki), a jak tworzenie „kroszonki”. Na straganach nie zabraknie pisanek, wiklinowych koszy i koszyczków, haftowanych serwetek czy wyrobów ceramicznych oraz regionalnych przysmaków na wielkanocny stół: wędlin, serów czy miodów.

Dzień później, w niedzielę (29 marca) kiermasz wielkanocny odbędzie się w Wawrze na terenie Cafe Peron (ul. Patriotów 303) w godz. 10-17, a w ogrodzie Wawerskiego Centrum Kultury filii Aleksandrów o godz. 13 stanie świąteczny stół. Można przynieść też własnoręcznie zrobiona palmę na konkurs. A tuż przed świętami – w środę, 1 kwietnia – raj dla smakoszy w Fortecy Kręglickich przy ul. Zakroczymskiej.

Jarmark Wielkanocny 2026 odbywać się będzie także na Rynku Starego Miasta, od 24 marca do 3 kwietnia.

Jarmarki wielkanocne Mazowsze 2026

Najsłynniejsze mazowieckie palmy pochodzą z Łysych. Więc jeśli ktoś jeszcze nie był w Łysych w Niedzielę Palmową – niech choć raz się tam wybierze. To widowisko nie tylko religijne, ale pełne lokalnego folkloru - gigantyczna procesja z potężnymi palmami, a przy okazji również jarmark.

W ten weekend na Mazowszu (28-29 marca) aż roić się będzie od targów wielkanocnych z zającami i jajkami. Aromat świątecznych wypieków i wiosennych potraw wypełni miejskie place, rynki i skwery m.in. w Górze Kalwarii, Błoniu, Pułtusku, Płońsku, Ostrowi Mazowieckiej, Radziejowicach, Wołominie, Żurominie oraz w podwarszawskich skansenach - w Sierpcu (29 marca, godz. 10-18) i Wiączeminie Polskim (29 marca, godz. 10-16).

