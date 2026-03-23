Patrole na stołecznych ulicach. Co to za akcja?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-23 16:49

Już 1 kwietnia na stołecznych ulicach pojawią się nietypowe patrole. Ich celem jest... ochrona nurogęsi podczas ich wędrówki z Łazienek Królewskich nad Wisłę. W tę cykliczną inicjatywę włączają się pracownicy Zarządu Zieleni i grupa wolontariuszy. Dotychczasowe akcje pozwoliły na ocalenie blisko 150 młodych osobników tego gatunku.

Zarząd Zieleni w Warszawie chroni nurogęsi. Bezpieczna droga do Wisły

Stolica po raz kolejny przeprowadzi akcję „Uwaga! Nurogęsi”. Pomiędzy 1 kwietnia a końcem maja specjaliści z Zarządu Zieleni, wspierani przez trzydziestoosobową grupę wolontariuszy, zadbają o bezpieczeństwo ptaków w drodze nad rzekę. Trzykrotnie w ciągu dnia  ekipy będą nadzorować trasę, pomagając zwierzętom w pokonaniu niebezpiecznych dla nich miejsc, takich jak ulice Myśliwiecka i Czerniakowska, prowadzących z Łazienek do Portu Czerniakowskiego. Urzędników i wolontariuszy w razie potrzeby wspomogą funkcjonariusze policji i straży miejskiej. Ochotnicy zajmą się zatrzymywaniem pojazdów i przypilnują ptasich rodzin. W trwającym sezonie uwaga służb obejmie również okolice Parku Fosa i Stoków Cytadeli, ponieważ wcześniejsze obserwacje dowodzą, że stamtąd ptaki także potrafią wyruszać w kierunku koryta Wisły.

Sukces wolontariuszy w stolicy. Uratowano już prawie 150 nurogęsi

Inicjatywa wpisała się na stałe w kalendarz miejskich wydarzeń. Dzięki zaangażowaniu społeczników udało się bezpiecznie przeprowadzić nad wodę prawie 150 ptaków objętych ścisłą ochroną. Wybór Łazienek Królewskich na miejsce lęgowe to ewenement w przypadku tego gatunku, zmuszający samice do późniejszego prowadzenia potomstwa ku Wiśle w poszukiwaniu bogatszych żerowisk. Urzędnicy apelują do przechodniów o rozwagę w przypadku napotkania wędrujących zwierząt. Należy zachować dystans i trzymać psy na smyczy. Warto dodać, że od 2025 roku w sąsiedztwie Portu Czerniakowskiego funkcjonuje „Zakątek Nurogęsi”.

Ratują „zakochane“ ptaki
