Centralna Droga Krzyżowa w Warszawie. Poniosą 100-kilogramowy krzyż dla pokoju. Wiernych poprowadzi kard. Kazimierz Nycz

Centralna Droga Krzyżowa to w Warszawie tradycja Triduum Paschalnego. Uczestnicy nabożeństwa w tym roku będą się modlić w intencji Ukrainy i pokoju na świecie. Droga Krzyżowa wyruszy o godz. 20 sprzed kościoła św. Anny, następnie przejdzie ulicą Miodową, Senatorską do placu Teatralnego, Wierzbową do placu Piłsudskiego, ul. Królewską, Krakowskim Przedmieściem by wrócić do kościoła św. Anny. W tym roku rozważania na kolejnych stacjach przygotowali studenci warszawskich uczelni, którzy należą do Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny, obchodzącego 95-lecie istnienia.

- Chcieliśmy nawiązać do tego jubileuszu. Dlatego zaangażowaliśmy młodych ludzi, którzy doświadczają w duszpasterstwie Pana Boga i wspólnoty żywego Kościoła. W modlitwie będziemy pamiętać o Ukrainie, ale będziemy też prosić o wytrwanie w wierze dla nas, mimo różnych przeciwności – mówi ks. Mateusz Gawarski, rektor kościoła św. Anny.

Stukilogramowy krzyż na barkach

Krzyż do kolejnych stacji będą nieść m.in. biskupi i księża, siostry zakonne, studenci i straż miejska, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, prawnicy i lekarze, policja i wojsko, Akcja Katolicka. Droga Krzyżowa przejdzie ulicami Starego Miasta już po raz 27. Krzyż, który będą nieśli warszawiacy, waży ponad 100 kg.

Wielki Piątek - dzień ciszy

Kościół katolicki obchodzi dziś drugi dzień Triduum Paschalnego - Wielki Piątek, upamiętniający śmierć Chrystusa na krzyżu. Dla wierzących Wielki Piątek jest dniem postu ścisłego. W kościołach na całym świecie tego dnia nie odprawia się Mszy. Wierni uczestniczą w liturgii Męki Pańskiej i nabożeństwie drogi krzyżowej. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja. Tego dnia rozpoczyna się coroczna Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Inne procesje w Wielki Piątek w Warszawie

W piątek (7 kwietnia 2023) wieczorem odbędzie się kilka innych procesji, które wyruszą sprzed warszawskich kościołów. Wierni uczestniczący w drogach krzyżowych przejdą ulicami na Mokotowie, Ochocie, w Śródmieściu, Ursusie, Wesołej i Wilanowie. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o możliwych zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Na Mokotowie drogi krzyżowe przejdą w godz. 19-20.30 od kościoła św. Szczepana trasą: św. Szczepana, Melsztyńska, Wiśniowa, Narbutta, Sandomierska, Melsztyńska, św. Szczepana; w godz. 19.30-21 kościół św. Andrzeja Boboli - Rakowiecka, Asfaltowa, Narbutta, Łowicka, Rakowiecka; w godz. 19.30-20.30 kościół św. Michała Archanioła - Puławska, Odyńca, Kazimierzowska, Racławicka, Puławska oraz w godz. 19.45-21.45 kościół św. Maksymiliana Kolbego - Gotarda, Orzycka, al. Lotników, Bełdan.

Na Ochocie w godz. 20-22 ulica Banacha (przy gmachu Geologii UW) - prof. Pogorzelskiego, Skłodowskiej Curie, Wawelska, Hoffmanowej, Mochnackiego, Grójecka, Akademicka, Uniwersytecka, pl. Narutowicza.

W Śródmieściu w godz. 19-21 kościół Najświętszego Zbawiciela - pl. Zbawiciela, Marszałkowska, al. Armii Ludowej, rondo Jazdy Polskiej, Waryńskiego, pl. Konstytucji, Marszałkowska, pl. Zbawiciela.

W Ursusie w godz. 18.30-20 kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa - Piastowska, Krawczyka, Szarych Szeregów, Markerta; w godz. 20-21.30 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Zagłoby, Keniga, Wojciechowskiego.

W Wesołej w godz. 18.45-20.30 kościół św. Brata Alberta – Brata Alberta, Urocza, Rysia, Wilanowska, Brata Alberta.

W Wilanowie w godz. 18.30-20 kościół św. Elżbiety – Przyczółkowa (odc. od kościoła do placu zabaw przy ulicy Gronowej) i powrót do kościoła; w godz. 18.30-20 Świątynia Opatrzności Bożej – Prymasa Hlonda, al. Rzeczypospolitej, Branickiego, Ledóchowskiej, Prymasa Hlond