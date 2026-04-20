Ceny najmu mieszkań w dół. Jak wygląda sytuacja w Warszawie?

Maria Hędrzak
PAP.
2026-04-20 14:15

Z raportu przygotowanego przez Otodom wynika, że w miastach wojewódzkich od początku tego roku ceny najmu mieszkań spadają co miesiąc o ok. 1 proc. Średni koszt wynajmu wynosi 3,5 tys. zł. Jak wygląda sytuacja w Warszawie, która wciąż pozostaje najdroższa na mapie kraju?

Ile za wynajem mieszkania? Warszawa wciąż najdroższym miastem

Z danych Otodom wynika, że w styczniu tego roku przeciętny koszt najmu wynosił 3,6 tys. zł miesięcznie, a w marcu spadł do 3,5 tys. zł. Najdroższym miastem jest Warszawa, gdzie średnia cena za wynajem mieszkania wynosi 4,8 tys. zł. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że to znacząca różnica względem drugiego w zestawieniu Trójmiasta, gdzie średni koszt najmu jest o 1,7 tys. zł niższy i wynosi 3,1 tys. zł.

W ubiegłym miesiącu korekta stawek dotyczyła sześciu z siedmiu największych miast w Polsce: Katowic, Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia - wskazał Paweł Jarząbek z Otodom, cytowany w informacji. Wyjątkiem była Łódź. Tam czynsze utrzymały się na stałym poziomie 2,3 tys. zł.

- Patrząc poza największą "siódemkę", najciekawsza sytuacja panuje w Kielcach. Mimo że z kwotą 2,1 tys. zł miasto to pozostaje najtańszym rynkiem w zestawieniu Otodom, to właśnie tam odnotowano najwyższą dynamikę zmian. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 2,4 proc., idąc pod prąd spadkowemu trendowi widocznemu w głównych ośrodkach - dodał.

Rośnie liczba ofert

Na koniec marca liczba ogłoszeń wynajmu mieszkania w serwisie Otodom wyniosła 25,4 tys., co oznacza wzrost o ok. 4 proc. miesiąc do miesiąca i o 1,8 tys. względem końca stycznia. W marcu, w porównaniu z lutym, najwyższe przyrosty odnotowano w Olsztynie (o 18 proc.), Rzeszowie (o 14 proc.) oraz Bydgoszczy (o 13 proc.). Liczba ofert zwiększyła się też w Łodzi (o 10 proc.), Katowicach (o 7 proc.), we Wrocławiu (o 6 proc.), w Warszawie (o 5 proc.) i Poznaniu (o 3 proc.). Spadła natomiast liczba ogłoszeń w Gdańsku - o 10 proc. - oraz w Krakowie, gdzie ubyło 2 proc. ofert.

W publikacji zwrócono uwagę, że niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe o powierzchni ok. 40 m².

Ceny mieszkań w Warszawie - od najtańszej do najdroższej dzielnicy
