Chcemy odnowić piękny grób 18-letniej Lusi. Marcin Święcicki o kweście na Powązkach. Dwa dni zbiórki

We wtorek i środę w alejkach Starych Powązek pojawi się 350 osób z charakterystycznymi metalowymi puszkami. Znany aktor Artur Barciś zakrzyknie znów „Kto chciałby mi dziś nawrzucać?!”. Przed bramą św. Honoraty - swoim stałym miejscu zbiórki - stanie aktorka Maja Komorowska, która brała udział w kweście na Powązkach 48 razy!

- Nie była tylko raz, gdy miała spektakl na Węgrzech – mówi nam Marcin Święcicki, szef Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami.

Aktorski klan Damięckich zazwyczaj kwestował w Al. Zasłużonych przy grobie Dobiesława Damięckiego. Teraz aleja jest w remoncie, ale będzie ich można spotkać w okolicy katakumb. Tam też spacerować będą kolejne aktorki Magdalena Zawadzka czy Emilia Krakowska. Bez udziału w kweście na Powązkach nie wyobraża sobie dnia Wszystkich Świętych także Karol Strasburger. Wśród kwestujących w środę po południu będzie też dziennikarz „SE” Maciej Gąsiorowski, prowadzący program „Niezapomniani. Cmentarne historie”.

49. kwesta na Starych Powązkach odbędzie się we wtorek i w środę w godz. od 9-19. Rekordowo – w 2019 r. podczas trzech dni kwesty, udało się zebrać 281 tys. zł. Czy w 2023 roku uda się ten rekord pobić? Ostatnie dwa lata przynosiły po 220 tys. zł.

- To jedna trzecia kwoty, którą wydajemy na renowację zniszczonych nagrobków. Pozostałe dwie trzecie mamy z dotacji. Wytypowaliśmy na przyszły rok 16 grobów do odnowienia. To m.in. piękny grób Lusi Raciborowskiej, która umarła mając 18 lat a zrozpaczeni rodzice zamówili u włoskiego artysty przepiękną nagrobną rzeźbę – opowiada nam prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami - Marcin Święcicki.

W ciągu 49 lat przeprowadzono łącznie 1600 prac konserwatorskich, dzięki którym zabytkowa warszawska nekropolia wciąż zachwyca. Wiele odnowionych nagrobków na Powązkach, to efekt pracy Doroty Rudzińskiej, konserwatorki dzieł sztuki, która przyznaje, że wiele grobów na Starych Powązków kryje w sobie mnóstwo tajemnic i ciekawostek. Niektóre z nich mają na przykład wentylację, które nie powstydziłby się projektant łazienki.

Kwestowanie zapoczątkowali warszawscy artyści teatru i filmu i do dziś stanowią oni około 40 procent wszystkich kwestujących. Jednak współcześnie formuła zbiórki jest otwarta dla każdego, a do grona kwestarzy dołączyli dziennikarze, publicyści, politycy, działacze stowarzyszeń oraz młodzież licealna i akademicka. Wszystko to sprawia, że Zaduszkowe Kwestowanie na Starych Powązkach jest zgodne z definicją niematerialnego dziedzictwa kulturowego konwencji UNESCO. Żeby ochronić tę tradycję organizatorzy zabiegają o wpis kwesty na Krajową listę dziedzictwa.

Więcej o kweście na Powązkach i odnawianych nagrobkach Marcin Święcicki mówi nam w MATERIALE WIDEO:

Kwesta na Powązkach 2023. Kto zbiera i na co zbieramy mówi Marcin Święcicki