Chciała odpalić papierosa, roztrzaskała auto

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorkowy poranek, 5 marca. Piaseczyńscy policjanci otrzymali informację, że na ul. Głównej w miejscowości Prace Małe auto uderzyło w drzewo, a osoba kierująca pojazdem jest nieprzytomna. Na miejscu na szczęście okazało się, że 23-letnia kierująca fordem doznała jedynie niewielkich obrażeń, chociaż stan jej auta wskazywał na zupełnie co innego.

- Okazało się, że kobieta w trakcie jazdy autem próbowała odpalić papierosa, straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze, następnie uderzyła w lustro drogowe, a na końcu w drzewo - przekazała st. asp. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Chciała odpalić papierosa podczas jazdy. Prawie zeszła z tego świata!

Sroga kara za papieroska w trakcie jazdy

23-latka z pewnością to zdarzenie zapamięta na długo. Nie tylko dlatego, że z pewnością najadła się strachu. Została też ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, a na jej konto trafiło 10 punktów karnych.

- Na kanwie tego zdarzenia apelujemy o ostrożność oraz dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze. Jak widać moment nieuwagi może doprowadzić do tragedii, a przecież zdrowie i życie są BEZCENNE. Pamiętajmy o tym! - przypomina st. asp. Magdalena Gąsowska.

