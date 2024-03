Liza zmarła po brutalnym gwałcie. Ruszyła specjalna zbiórka po poruszającym apelu chłopaka

Co za spotkanie!

Liza zmarła po brutalnym gwałcie w centrum Warszawy

Śmierć 25-letniej Lizy wstrząsnęła wszystkimi. Młoda Białorusinka stała się ofiarą gwałciciela tylko dlatego, że znalazła się w złym miejscu i czasie. W niedzielę, 25 lutego, około godz. 5 rano wracała do domu ul. Żurawią, gdy została zaatakowana przez zamaskowanego mężczyznę. Nieznajomy założył kominiarkę, przyłożył swojej ofierze nóż do szyi i zaciągnął bezbronną dziewczynę w bramę kamienicy. Liza była duszona i gwałcona, a na koniec okradziona. Sprawca pozostawił ją nagą i ledwo żywą w bramie, a sam poszedł do domu zahaczając jeszcze po drodze o sklep.

Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie 1 marca zmarła. Kilkanaście godzin po ataku policja zatrzymała 23-letniego Polaka – Doriana S., który usłyszał zarzuty rozboju, przestępstwa na tle seksualnym oraz usiłowania zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Niewykluczone, że po sekcji zwłok Lizy zarzuty te zostaną zmienione.

Zbiórka pieniędzy na pogrzeb Lizy

Tuż po brutalnej napaści, gdy Liza walczyła jeszcze o życie w szpitalu, jej chłopak Daniel założył zbiórkę pieniędzy na leczenie, rekonwalescencję i wsparcie psychologiczne dla ukochanej. Po śmierci 25-latki zbiórka pieniędzy została zamknięta, a pieniądze wracają na konta darczyńców.

Teraz dla 25-letniego Daniela priorytetem jest teraz godny pochówek Elżbiety i jej pożegnanie w sposób, na jaki zasługuje. Sam jednak nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów pogrzebu w Warszawie.

"Nawet nie mogłem sobie wyobrazić, ile kosztuje pogrzebanie osoby w Warszawie. Najskromniejszy rodzaj zwykłych pogrzebów kosztuje od 10 000 złotych wzwyż. Przy tym miejsce na cmentarzu będzie opłacone tylko na 20 lat. Jeśli chcesz kupić miejsce na zawsze, to kosztuje od 12 000 złotych do 20 000 złotych. Średni pogrzeb w Warszawie kosztuje około 14-16 tysięcy złotych, do tego trzeba dodać usługi księdza (około 1300 złotych) itp. Ważne jest również uporządkowanie grobu, postawienie pomnika" - tłumaczy w opisie zbiórki.

Jak dodaje, zebrane fundusze zostaną przeznaczone nie tylko na pokrycie kosztów pogrzebu, ale również na pomoc prawną i wsparcie dla bliskich zmarłej Lizy.

Link do zbiórki pieniędzy publikujemy poniżej:

Gwałt w centrum Warszawy. Nie żyje 25-letnia Liza. Tragiczne wiadomości ze szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.