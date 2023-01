Ciemnoskóry spec od Szekspira w Warszawie. Wyjątkowa premiera w Teatrze Syrena!

Czarny Szekspir w Teatrze Syrena w Warszawie

Musical będzie opowieścią o Irze Aldridge’u – pierwszym wielkim, znanym w całym świecie czarnoskórym aktorze. Specjalizował się on w rolach szekspirowskich, był rzecznikiem emancypacji czarnych i piewcą wolności w świecie bezdusznych imperiów. Aldridge jest także zapomnianym bohaterem... polskiej historii i to nie tylko dlatego, że zmarł i został pochowany w Łodzi.

Ten nietuzinkowy spektakl ma łączyć cechy historyczno-politycznego thrillera, kryminału i bohaterskiego eposu. Tytułową rolę zagra Mikołaj Woubishet, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, przez lata związany z tamtejszym Teatrem Muzycznym Capitol.

Na scenie towarzyszyć mu będą również: Przemysław Glapiński, Marek Grabiniok, Jacek Pluta, Marta Walesiak, Anna Terpiłowska, Marta Burdynowicz, Michał Konarski, Piotr Siejka, Magdalena Placek-Boryń, Dominik Ochociński, Beatrycze Łukaszewska i Anna Śmiałek.

