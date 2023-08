i Autor: KPP w Grójcu Cieszył się prawem jazdy przez 4 miesiące. Stracił je przez rajd po Warce

Kara za prędkość

Niedługo 22-latek cieszył się zdobytymi uprawnieniami do kierowania pojazdami. Młody kierowca chyba pomylił ulice Warki z torem rajdowym. W miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h gnał 141 km/h! Nie umknęło to uwadze policjantów z Mazowieckiej Grupy SPEED, którzy zatrzymali prawo jazdy „rajdowca”.