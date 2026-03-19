Ciężarówka zjechała do rowu. Poszkodowani kierowca i pasażer. "Wypadli przez szybę"

Zuzanna Sekuła
2026-03-19 19:34

W czwartek (19 marca) na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Drwalew doszło do groźnego wypadku z udziałem samochodu ciężarowego. Pojazd z niewyjaśnionych przyczyn zjechał do rowu, co skutkowało poważnymi obrażeniami u dwóch osób - kierowca i pasażer wypadli przez szybę pojazdu, informuje policja. Na miejscu zdarzenia natychmiast interweniowały służby ratunkowe, na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

  Groźny wypadek ciężarówki w Drwalewie – pojazd zjechał do rowu, dwie osoby ranne.
  Kierowca i pasażer zostali wyrzuceni z pojazdu przez szybę, informuje policja.
  Pasażer został ciężko ranny i przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Groźny wypadek na DK50 w Drwalewie

W czwartek (19 marca), około godziny 14:30 w miejscowości Drwalew, położonej w gminie Chynów, rozegrał się drogowy dramat. Samochód ciężarowy, z niewiadomych dotąd przyczyn, zjechał z drogi i wylądował w rowie. Skala zdarzenia była na tyle poważna, że na miejsce natychmiast wezwano liczne służby. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu informowała kierowców o "miejscowym zagrożeniu".

Szeroko zakrojona akcja służb

Na miejscu interweniowało aż pięć zastępów straży pożarnej, w tym jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) - łącznie 18 strażaków. Ich głównym zadaniem było zabezpieczenie terenu wypadku oraz udzielenie pomocy poszkodowanym.

"Poszkodowani wypadli przez szybę"

Informacje przekazane przez policję rzucają nowe światło na przebieg wydarzeń. Jak podaje w TVN24 rzeczniczka grójeckiej policji, st. sierż. Elżbieta Dąbrowska, poszkodowani – kierowca i pasażer ciężarówki – w wyniku uderzenia zostali wyrzuceni z pojazdu przez szybę. 

Stan poszkodowanych

Obaj mężczyźni podróżujący ciężarówką odnieśli poważne obrażenia i natychmiast potrzebowali specjalistycznej pomocy medycznej.  Kierowca ciężarówki, jak wstępnie ustalono, był trzeźwy. Z ogólnymi obrażeniami został przetransportowany karetką pogotowia ratunkowego (ZRM) do szpitala w Radomiu. Niestety, stan pasażera okazał się znacznie cięższy. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń i został pilnie przetransportowany śmigłowcem LPR do specjalistycznego szpitala. Jego życie jest zagrożone, a lekarze walczą o jego zdrowie.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, TVN24

