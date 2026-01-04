Ciężarówka zgubiła koło, a to wpadło wprost w osobówki! Demolka w Markach

W Markach doszło do niecodziennego zdarzenia drogowego z udziałem ciężarówki i dwóch samochodów osobowych.

Odpadłe koło ciężarówki uderzyło w Toyotę i Mercedesa, powodując poważne uszkodzenia pojazdów.

Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem.

Marki. Ciężarówka zgubiła koło, a to wpadło wprost w osobówki!

Do zdarzenia doszło w piątek, w godzinach popołudniowych. Mieszkańcy i kierowcy przemierzający drogę wojewódzką nr 631 w miejscowości Marki, w powiecie wołomińskim, byli świadkami sceny, która równie dobrze mogłyby być częścią filmu akcji.

Z jadącego zestawu ciężarówki niespodziewanie urwało się potężne koło typu bliźniak i z impetem uderzyło w nadjeżdżające z naprzeciwka samochody osobowe. Dwa pojazdy - Toyota i Mercedes - zostały poważnie uszkodzone.

Kierowca ciężarówki ukarany mandatem

Tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności podróżujący nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Na miejsce kolizji natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej z OSP Marki. Druhowie, po przybyciu na miejsce, zabezpieczyli obszar zdarzenia, aby zapobiec dalszym niebezpieczeństwom i usprawnić ruch drogowy. Wprowadzono ruch wahadłowy, co pozwoliło na bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych i dochodzeniowych.

Na miejscu intensywnie pracowała także policja, która podjęła szczegółowe czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia i, jak wynika z ich raportu, podjęli decyzję o ukaraniu kierowcy ciężarówki. Otrzymał on mandat za niedopełnienie obowiązków związanych z właściwym stanem technicznym pojazdu. Jak wynika z przekazanych informacji, wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania pojazdami.

Źródło: Miejski Reporter