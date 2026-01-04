Ciężarówka zgubiła koło, a to wpadło wprost w osobówki! Demolka w Markach

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-04 12:19

W Markach, w powiecie wołomińskim, doszło do niecodziennego zdarzenia drogowego. Z jadącej ciężarówki odpadło koło, które następnie uderzyło z impetem w dwa samochody osobowe! Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja, a kierujący pojazdem ciężarowym został ukarany za doprowadzenie do kolizji. Co zawiniło?

Super Express Google News
  • W Markach doszło do niecodziennego zdarzenia drogowego z udziałem ciężarówki i dwóch samochodów osobowych.
  • Odpadłe koło ciężarówki uderzyło w Toyotę i Mercedesa, powodując poważne uszkodzenia pojazdów.
  • Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem.

Marki. Ciężarówka zgubiła koło, a to wpadło wprost w osobówki!

Do zdarzenia doszło w piątek, w godzinach popołudniowych. Mieszkańcy i kierowcy przemierzający drogę wojewódzką nr 631 w miejscowości Marki, w powiecie wołomińskim, byli świadkami sceny, która równie dobrze mogłyby być częścią filmu akcji.

Z jadącego zestawu ciężarówki niespodziewanie urwało się potężne koło typu bliźniak i z impetem uderzyło w nadjeżdżające z naprzeciwka samochody osobowe. Dwa pojazdy - Toyota i Mercedes - zostały poważnie uszkodzone.

Zamieć śnieżna uwięziła ich w aucie. Policjanci ruszyli na pomoc

Polecany artykuł:

Zatory: Koszmarny wypadek! Nie żyje pieszy potrącony przez auto

Kierowca ciężarówki ukarany mandatem

Tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności podróżujący nie odnieśli poważniejszych obrażeń.  Na miejsce kolizji natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej z OSP Marki. Druhowie, po przybyciu na miejsce, zabezpieczyli obszar zdarzenia, aby zapobiec dalszym niebezpieczeństwom i usprawnić ruch drogowy. Wprowadzono ruch wahadłowy, co pozwoliło na bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych i dochodzeniowych.

Na miejscu intensywnie pracowała także policja, która podjęła szczegółowe czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia i, jak wynika z ich raportu, podjęli decyzję o ukaraniu kierowcy ciężarówki. Otrzymał on mandat za niedopełnienie obowiązków związanych z właściwym stanem technicznym pojazdu. Jak wynika z przekazanych informacji, wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania pojazdami. 

Źródło: Miejski Reporter

Polecany artykuł:

Pożar ciężarówki, potem wypadek. Laweta wioząca busy wjechała w tira na A2
Pożar ciężarówki, potem wypadek. Laweta wioząca busy wjechała w tira na A2
10 zdjęć
Sonda
Czy wiesz jak zachować się, gdy jesteś świadkiem wypadku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARKI
CIĘŻARÓWKA
WYPADEK
KOŁO