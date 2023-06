Co grozi rodzicom z Warszawy, którzy porzucili dzieci? Znamy szczegóły

Warszawa. Zaginione małżeństwo z Mokotowa. Para odnalazła się na terenie Czech

Aneta i Adam J. uciekli ze swojego mieszkania przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Zostawili dwóch synów w wieku 15 i 17 lat, którymi zaopiekowała się dalsza rodzina pary. I to właśnie ich bliscy zgłosili zaginięcie małżeństwa.

Kobieta i mężczyzna po prostu wyszli z mieszkania zostawiając kartkę z wiadomością zaadresowaną do swoich dzieci. Napisali na niej, że „życzą im powodzenia w życiu”. Policjanci natychmiast zaczęli działać.

Ich śladem podążali policjanci. Aneta i Adam byli widziani w schronisku Muranowiec w Tatrach oraz pensjonacie we wsi Zdiar na Słowacji. Według ustaleń słowackich władz, para miała wrócić taksówką do Polski. Ostatni raz widziani byli w drodze do przejścia granicznego w Łysej Polanie, we wtorek, 23 maja. Co się z nimi działo później?

Aneta i Adam J. zostali odnalezieni. Policjanci wpadli na ich trop na terenie Czech

Sprawa zaginionych została wyjaśniona przez wydział poszukiwań i identyfikacji osób Komendy Stołecznej Policji.

– Wydział ten na co dzień zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniami najpoważniejszych sprawców przestępstw, warto jednak dodać, że do nich należy także koordynacja nad osobami zaginionymi z garnizonu stołecznego – informował w rozmowie z Polską Agencją Prasową nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

– W sobotę (17 czerwca red.) wspólnie z policjantami wydziału poszukiwań i identyfikacji osób z Komendy Głównej Policji udali się do czeskiej Pragi – podkreślił nadkomisarz.

Rzecznik wyjaśnił, że policjanci ustalili miejsce pobytu poszukiwanego małżeństwa, ale czynności prowadzili z nimi czescy policjanci. Z para rozmawiali już polscy funkcjonariusze.

Dlaczego para postanowiła opuścić swoje dzieci? Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze z portalu „rp.pl”, jest to rodzina dysfunkcyjna. Najprawdopodobniej rodzice chcieli „uciec przed kłopotami, w których tkwili.

– Nie możemy podawać szczegółów z ich życia, które wiele by wyjaśniły. Sprawą zajmie się sąd – komentuje jeden z funkcjonariuszy stołecznej policji w rozmowie z portalem.

Aneta i Adam J. nadal na wolności. Nie zostali zatrzymani

Jak słyszymy, zaginione małżeństwo odbyło rozmowę z policjantami. Nadal pozostają na wolności. – Polscy funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę z osobami zaginionymi. Z tego sporządzona zostanie niezbędna dokumentacja, która zostanie przekazana m.in. do sądu i prokuratury, które po jej przeanalizowaniu podejmą dalsze czynności – powiedział portalowi „onet.pl” nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

– Nie ma obawy matactwa, nie wystawiono Europejskiego Nakazu Aresztowania, nie ma więc podstawy formalnej ani merytorycznej do zatrzymania – oceniają eksperci dla portalu.

Wiemy również, że prokuratura nie prowadzi żadnego postepowania w sprawie. Materiały nadal nie wpłynęło do prokuratury.

Odtwarzamy trasę, którą mogło przejść zaginione małżeństwo z Warszawy. Odwiedziliśmy miejsca, gdzie byli widziani