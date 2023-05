Uciekli i zostawili dzieci bez opieki. Służby mówią o zarzutach!

Warszawa. Zaginięcie małżeństwa. Służby mówią o zarzutach dla rodziców

Pod osłoną nocy z 20 na 21 maja Aneta i Adam Jagło uciekli ze swojego mieszkania przy ul. Puławskiej w Warszawie, zostawiając dwóch synów w wieku 15 i 17 lat, którymi zaopiekowała się dalsza rodzina pary. To właśnie bliscy zaginionych zgłosili ich zaginięcie. Kobieta i mężczyzna po prostu wyszli z mieszkania zostawiając kartkę z wiadomością zaadresowaną do swoich dzieci. Napisali na niej, że „życzą im powodzenia w życiu”. Policjanci natychmiast zaczęli działać.

Śladem zaginionych ruszyli policjanci. Para widziana była w schronisku Murowaniec w Tatrach oraz w pensjonacie we wsi Zdiar na Słowacji. Jednak, jak donosi portal noviny.sk powołując się na ustalenia policji, para miała wrócić taksówką do Polski. Z ustaleń portalu wynika, że para była widziana w drodze do przejścia granicznego w Łysej Polanie we wtorek, 23 maja. Nie wiadomo co stało się dalej. Małżeństwo prawdopodobnie wróciło do kraju.

W poszukiwaniach, przez krótki czas, brały udział służby z obu krajów. W rozmowie z portalem „Radia Zet” słowacka rzeczniczka policji mówi, że „jeśli para zostanie oskarżona, może grozić im do trzech lat za kratkami”. Najprawdopodobniej byłby to art. 210 kk, który mówi o porzuceniu, wbrew obowiązkowi troszczenia się, małoletniej osoby. W tym przypadku, byłby to młodszy syn małżeństwa.

Polskie służby na razie milczą i nie mówią wprost o jakichkolwiek zarzutach. Reporterzy „natemat.pl” rozmawiali z oficer prasową Iwoną Kijowską z mokotowskiej policji. Funkcjonariuszka przekazała, że policja „weryfikuje każdą informację dot. zaginionej pary”.

Rysopis zaginionych

Aneta Jagła ma 170 cm wzrostu, sylwetka masywna, włosy długie fryzura typu bob, prawdopodobnie posiada tatuaż na lewym ramieniu z wizerunkiem pantera, może nosić okulary korekcyjne. Może posiadać przy sobie kartę bankomatową banku ING lub PKO BP. W dniu zaginięcia ubrana była na sportowo.

Z kolei jej mąż Adam Jagła ma 182 cm wzrostu, sylwetkę normalną, włosy krótkie, szpakowate, a także krótki zarost. Mężczyzna kuleje na prawą nogę i prawdopodobnie posiada tatuaż na lewym ramieniu. Zaginiony 49-latek może posiadać przy sobie kartę bankomatową banku ING lub PKO BP. W dniu zaginięcia ubrany był na sportowo.

– Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7, najbliższą jednostką Policji lub całodobowymi numerami 112 – dodała asp. Kijowska.