Nagły zwrot w sprawie zaginionego małżeństwa! Policja ujawnia, co się z nimi stało

Zaginiona para z Warszawy. Przełomowe informacje

Śladem zaginionego małżeństwa z Warszawy najpierw ruszyli stołeczni policjanci. Później po doniesieniach, że byli widziani w schronisku Murowaniec w Tatrach, zaginięciem zajęli się też podhalańscy funkcjonariusze. W końcu Aneta i Adam zostali uchwyceni przez monitoring jednego z pensjonatów we wsi Ždiar na Słowacji. I to tamtejsza policja podzieliła się najnowszymi ustaleniami w ich sprawie. Jak donosi portal noviny.sk powołując się na ustalenia policji, para miała wrócić taksówką do Polski. Z ustaleń portalu wynika, że para była widziana w drodze do przejścia granicznego w Łysej Polanie we wtorek, 23 maja. Nie wiadomo co stało się dalej. Prawdopodobnie jednak poszukiwani mieszkańcy stolicy przekroczyli granicę i wrócili do kraju! Polska policja na razie nie informuje o szczegółach poszukiwań.

Przypomnijmy, że para małżonków zniknęła w nocy z 20 na 21 maja. Ostatni raz byli widziani w sobotę, gdy spotkali się ze znajomymi. Według relacji sąsiadów nic nie wskazywało na to, żeby miało dojść do tak nieoczekiwanych wydarzeń. Swoim nastoletnim synom pozostawili list pożegnalny pisząc, że są z nich dumni i że na pewno sobie poradzą. Zaginięcie zgłosiła rodzina.

Słowacka policja w Preszowie podaje, za zaginiona, poszukiwana para małżonków z Warszawy po nocy spędzonej w pensjonacie w Zdziarze 23 maja pojechała polską taksówką do granicy w Łysej Polanie. Czyżby więc postanowili wrócić do Polski ? Żródło https://t.co/iAfmOZzMIP #Tatry pic.twitter.com/tSncHH27eq— Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) May 27, 2023