Co widać na nagraniu ataku na Nowym Świecie? To pokazały kamery

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-01-26 19:43

Zabójstwo na Nowym Świecie i kolejne nagrania w sądzie. Skazani za udział w śmiertelnej bójce Sebastian W. (27 l.) i Łukasz G. (31 l.) znów pojawili się na procesie swojego kolegi Dawida Mirkowskiego (28 l.), oskarżonego o zadźganie Macieja H. († 29 l.) i oglądali nagrania z feralnej nocy.

Co widać na nagraniu ataku na Nowym Świecie? To pokazały kamery

W piątek (23 stycznia) w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa, w której Dawid Mirkowski (28 l.), zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA), odpowiada za zabójstwo 29-latka na Nowym Świecie. Sąd znów wezwał na świadków jego kolegów, którzy zostali już skazani za udział w śmiertelnym pobiciu. Prokurator odtworzył nowe nagrania z tragicznego zajścia. Jedno z nich pochodzi z wnętrza bramy, w której ofiara została wielokrotnie pchnięta nożem. Na filmie widać jedynie sylwetki szamoczących się mężczyzn. Słychać wrzaski, przekleństwa. W pewnym momencie po lewej stronie widać postać, która zadaje od góry ciosy prawą ręką. Zdaniem śledczych to wtedy zabójca dźgał Macieja.

Pierwszy zeznawał Łukasz G. (31 l.) – Te ciosy są dziwne, dziwnie wyprowadzone. To nie są charakterystyczne ciosy, które stosuje się przy normalnym kontakcie. Trenuję sztuki walki i ja bym tak ich nie wyprowadził – przyznał. Jak wynika z nagrań, był wtedy poza bramą. Uparcie twierdzi jednak, że noża w ręku kolegi nie widział. Prokuratura nie ma jednak wątpliwości, że to Mirkowski zadźgał Macieja.

Polecany artykuł:

Zabójstwo na Nowym Świecie. Tak zginął 29-letni Maciek. „Oba płuca uszkodzone. …
Ekstradycja podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie

„Staram się wypierać z pamięci tę sytuację”

Drugi ze świadków przyznał, że to on kopał Macieja. Sebastian W. (27 l.) zapytany o nóż i inne szczegóły bijatyki doznał jednak „amnezji”. – Wcześniej lepiej to opisywałem. Teraz, będąc w areszcie, staram się wypierać z pamięci tę sytuację – twierdził. I również zapewnił, że nikt z nich nie miał przy sobie tamtej nocy niebezpiecznych narzędzi.

Kolejne nagranie było jeszcze bardziej wstrząsające. Pochodzi z kamery wewnątrz sklepu monopolowego. W pewnym momencie do zatłoczonego lokalu wchodzi wysoki, postawny mężczyzna z brodą. Mówi coś do sprzedawcy, po czym odwraca się i ściąga czarną kurtkę. Na jego plecach na białej koszulce widać lejącą się krew. Po chwili kładzie się na ziemi. Sklep momentalnie pustoszeje, a pracownicy starają się pomóc krwawiącemu Maciejowi. Na podłodze wokół niego pojawia się czerwona kałuża. Domniemany zabójca oglądał te sceny bez cienia współczucia na twarzy. Kolejna rozprawa już w lutym.

Polecany artykuł:

Zabójstwo na Nowym Świecie. „Było tam dużo krwi”. Wspólne śpiewanie przerwały k…
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
NOWY ŚWIAT