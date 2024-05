Część ciężarówki wpadła do autobusu. Ranna kierująca autobusem miejskim

Tramwaj do Wilanowa − znamy oficjalną datę otwarcia! Prezes Tramwajów Warszawskich potwierdza

Wypadek w Warszawie. We wtorek 14 maja doszło do zderzenia autobusu miejskiego z ciężarówką, od której oderwała się część pojazdu. Element przeleciał prosto przez szybę, raniąc kierującą autobusem! Na zdjęciach z miejsca wypadku widać, że okno wyleciało na drogę. Wszędzie leży szkło. Ofiarę przewieziono do szpitala.

Konferencja prasowa po pożarze centrum Marywilska 44

- 11:21 wpłynęło do nas zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego z udziałem autobusu linii 522 i pojazdu marki iveco na skrzyżowaniu ulic Belwederska i Promenada. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - są trzeźwi. W wyniku zdarzenia kierująca autobusu pojechała do szpitala - przekazał nam Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.