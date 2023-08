Jak to się skończy?

15 sierpnia 2023 – czy trzeba płacić za parkowanie w stolicy?

15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, wypada w tym roku we wtorek. Jest to jednak dzień świąteczny, co zdecydowanie należy wziąć pod uwagę podczas sprawdzania, czy należy uiścić opłatę za parkowanie w Warszawie. Reguły w tej kwestii są bowiem jednoznaczne.

– Strefy płatnego parkowania niestrzeżonego obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. W soboty, niedziele i dni świąteczne parkowanie jest bezpłatne – informują przedstawiciele władz stolicy.

Zgodnie z tą regułą, parkowanie w Warszawie 15 sierpnia we wtorek jest bezpłatne.