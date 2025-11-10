Dachowanie na S8 w kierunku Warszawy! Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-10 11:38

Dramatyczne zdarzenie na trasie S8 w kierunku Warszawy! W niedzielę, 9 listopada około godz. 20 doszło do zderzenia dwóch samochodów na wysokości węzła Młochów. Jeden z pojazdów przewrócił się na dach i wypadł z jezdni na pas zieleni.

Do wypadku doszło na 438. kilometrze S8 w pobliżu miejscowości Rusiec w powiecie pruszkowskim. Jak ustalono, w zdarzeniu brały udział samochody osobowe: honda i seat. Po uderzeniu w bariery jeden z pojazdów dachował i wylądował poza jezdnią.

Według nieoficjalnych doniesień, do których dotarł portal Wawa Hot News 24, kierujący Seatem obywatel Litwy był pod wpływem alkoholu. W asyście policjantów został zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

Kierowca Hondy nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejscu interweniowali strażacy oraz służby drogowe, a trasa S8 w kierunku Warszawy była czasowo zablokowana, co powodowało utrudnienia w ruchu.

Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, w tym wpływ alkoholu na przebieg wypadku i odpowiedzialność kierowcy Seata.

Dachowanie na S8. Jedna osoba trafiła do szpitala
Śmiertelny wypadek w Spytkowicach
