Dachowanie samochodu z dziećmi. Ojciec był pijany, matka z zaległą odsiadką

Siedlce. Groźny wypadek, w środku były dzieci. Za kierownicą siedział pijany ojciec

Wypadek miał miejsce w środę, 12 maja, po godz. 17. Kierujący mazdą na drodze nr 969 pod Siedlcami zjechał na pobocze i dachował, zatrzymując się do góry nogami na drzewie. Czytaj dalej pod wideo.

Jechał audi bez dwóch kół! Szalony rajd zakończył dachowaniem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP Siedlce zbadali 37-letniego kierowcę alkomatem, który wykazał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. To jednak nie wszystko. Mężczyzna miał już wcześniej zatrzymane prawo jazdy! Zatrzymano go do czasu wytrzeźwienia.

Z kolei matka i dzieci zostały przewiezione do szpitala, a po badaniach maluchy przekazano babci. Dlaczego? 24-latka została zatrzymana jako osoba poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Siedlcach. Unikała odbycia kary 25 dni pozbawienia wolności za niewykonaną karę 5 miesięcy ograniczenia wolności, przekazała sierż. szt. Barbara Jastrzębska.