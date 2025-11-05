Dlaczego metro w Warszawie nie jeździ? Wstrzymany ruch na jednej linii. Niepokojące informacje

Metro w Warszawie sparaliżowane. Zmiany w kursowaniu linii M1
Z powodu zdarzenia na stacji Centrum, pociągi metra linii M1 kursują w dwóch oddzielnych pętlach. Pociągi kursują na trasach Kabaty – Wilanowska oraz Młociny – Dworzec Gdański. To oznacza, że pasażerowie chcący przejechać przez całą linię muszą liczyć się z przesiadkami i wydłużonym czasem podróży.
WTP poinformowało również o uruchomieniu linii autobusowej ZA METRO, która ma na celu zapewnienie alternatywnego transportu na odcinku wyłączonym z ruchu. Szczegóły dotyczące trasy i przystanków autobusów ZA METRO można znaleźć na stronie internetowej WTP oraz w mediach społecznościowych.
Kiedy ruch w metrze wróci do normy?
Na stacjach wywieszono kartki z ogłoszeniami "Stacja nieczynna do odwołania". Jak informuje nasz reporter Mateusz Kobyłka, utrudnienia mogą potrwać od pół godziny do nawet dwóch godzin.
Dlaczego metro nie jeździ? Świadek zdarzenia: „Ktoś wskoczył pod pociąg"
Jeden z internautów, który był na miejscu zdarzenia, przekazał w mediach społecznościowych niepokojące informacje. „Metro centrum ewakuacja pociągu, maszynista pozrywał plomby i awaryjnie otwierał drzwi. Ktoś wskoczył pod pociąg” – napisał. Na razie te doniesienia nie zostały oficjalnie potwierdzone przez służby, ale wskazują na potencjalnie tragiczny charakter zdarzenia. Do czasu zakończenia działań, utrudnienia w kursowaniu metra mogą się utrzymywać.
Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam – skorzystaj z bezpłatnych numerów wsparcia
Jeśli przeżywasz kryzys emocjonalny, czujesz się przytłoczony, bezradny lub masz myśli samobójcze – nie zwlekaj z prośbą o pomoc. W Polsce działa wiele bezpłatnych i całodobowych linii wsparcia, gdzie możesz porozmawiać z psychologiem lub doradcą. Pomoc jest anonimowa i nie wymaga żadnych formalności.
Najważniejsze numery pomocowe:
- 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).
- 800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczna, także przez czat i e-mail: liniawsparcia.pl).
- 116 123 – Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (poniedziałek–piątek, godz. 14:00–22:00).
- 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny 24/7, także czat na stronie brpd.gov.pl).
- 112 – w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
Pamiętaj: rozmowa z psychologiem to nie wstyd, to pierwszy krok do odzyskania równowagi. Pomoc możesz uzyskać nie tylko przez telefon – działa również wiele bezpłatnych czatów i punktów wsparcia online. Jeśli widzisz, że ktoś z twoich bliskich przeżywa trudny moment – zaproponuj rozmowę, podaj numer do specjalisty. Czasem jeden telefon może uratować czyjeś życie.