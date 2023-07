Mam dla Was taką opowieść...

Dlaczego wyją syreny 1.08.2023? 79. rocznica Powstania Warszawskiego. Godzina W

Dlaczego wyją syreny 1.08.2023 w Warszawie i innych miastach w Polsce? 1 sierpnia 2023 roku, we wtorek, syreny wyją o godzinie 17.00. Jakie wydarzenie upamiętnia wycie syren? Czy to oznacza zagrożenie? A może są to ćwiczenia? Sprawdź dlaczego wyją syreny 1 sierpnia 2022.

Dlaczego wyją syreny 1 sierpnia 2022 w Warszawie?

W Polsce syreny alarmowe możemy usłyszeć głównie wtedy, gdy obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń dotyczących historii naszego kraju. Dzieje się tak i w tym roku podczas 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Punktualnie o godzinie 17:00, w Godzinę "W", wyją syreny, by uczcić pamięć poległych Powstańców Warszawskich. Słyszymy ciągły, jednominutowy lub trzyminutowy sygnał (w zależności od miejsca). W czasie, gdy będą wyły syreny w Polsce zatrzyma się większość przechodniów, samochodów oraz komunikacja publiczna.

Powstanie Warszawskie 1944. Co się wtedy stało? Godzina "W"

Powstanie Warszawskie było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej. Swoim maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek. Była to największa bitwa, stoczona podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi.

Dlaczego wyją syreny 1.08.2023 o godz. 17? To Godzina "W". Jest ona kryptonimem dnia i godziny rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.