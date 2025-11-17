"Do zobaczenia, Karolku". Eksponował "gnata" i groził Nawrockiemu. 19-latek zatrzymany w Warszawie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-17 14:48

19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego, usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec Prezydenta RP. Mężczyzna, który na platformie X zamieścił wpis „Do zobaczenia, Karolku” wraz ze zdjęciem osoby trzymającej broń palną, został zatrzymany przez stołeczną policję. Sprawie nadano pilny bieg, a 19-latek został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Super Express Google News
  • 19-latek z powiatu otwockiego groził Prezydentowi RP, zamieszczając wpis z bronią na platformie X.
  • Szybka reakcja policji doprowadziła do zatrzymania sprawcy z powiatu otwockiego i postawienia mu zarzutów.
  • Jakie konsekwencje czekają młodego mężczyznę?

Groźby pod adresem Karola Nawrockiego

Do niepokojącego incydentu doszło w piątkowy wieczór, podczas meczu polskiej reprezentacji, kiedy to na platformie X.com, pod postem ze zdjęciem przedstawiającym Prezydenta RP Karola Nawrockiego, pojawił się komentarz o treści „do zobaczenia Karolku”. Do wpisu dołączono zdjęcie osoby trzymającej w dłoni przedmiot przypominający broń palną

SHORT: doszło do celowego zniszczenia fragmentu torowiska

Polecany artykuł:

Akt dywersji na Mazowszu. Mieszkańcy w szoku. "Wybuch, aż drzwi zadrżały!"

19-latek zatrzymany za groźby wobec Prezydenta RP

Informacja o wpisie na platformie X.com dotarła do stołecznych policjantów. Jak podaje podkom. Jacek Wiśniewski, funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do czynności mających na celu ustalenie i zatrzymanie autora gróźb. W ciągu kilku godzin autor wpisu został ustalony, a do jego mieszkania w powiecie otwockim zapukali policjanci. Młodziak z pewnością nie spodziewał się, że zostanie zakuty w kajdanki za bezmyślnie opublikowany komentarz. 19-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

Młody mężczyzna usłyszał zarzuty. Co mu grozi?

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu kierowania gróźb karalnych.

Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się do Prezydenta oraz budynków Kancelarii Prezydenta RP” – informuje podkom. Wiśniewski. Zgodnie z polskim prawem, za tego typu przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności

Polecany artykuł:

Furiat groził dzieciom nożem. Wiemy, co stało się z 35-latkiem, który terroryzo…
Do zobaczenia, Karolku. Eksponował broń i groził Karolowi Nawrockiemu. 19-latek zatrzymany w Warszawie
6 zdjęć
Sonda
Czy Polska robi wystarczająco dużo, aby chronić osoby publiczne przed groźbami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PREZYDENT
KAROL NAWROCKI
WARSZAWA
GROŹBY
NASTOLATEK