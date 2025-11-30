Dramat na stacji Warszawa-Włochy. Mężczyzna spadł na tory tuż pod pociąg

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-30 16:41

Na stacji kolejowej PKP Warszawa Włochy około 50-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn znalazł się na torowisku, wprost na drodze nadjeżdżającego pociągu. Tylko przytomność umysłu i błyskawiczna reakcja maszynisty sprawiły, że nie doszło do najgorszego. Skład zatrzymał się dosłownie w ostatniej chwili, tuż przed leżącym człowiekiem.

Tu może dojść do tragedii. Niebezpieczne przejście na stacji Warszawa-Włochy [WIDEO, AUDIO]

Autor: ESKA INFO Warszawa/Szymon Kępka
  • Na stacji PKP Warszawa Włochy około godziny 11:20 mężczyzna w wieku ok. 50 lat znalazł się na torach.
  • Dzięki szybkiej reakcji maszynisty nadjeżdżający pociąg zdążył wyhamować tuż przed leżącym człowiekiem, ratując mu życie.
  • Poszkodowany był przytomny i został zabrany do szpitala. Służby wyjaśniają na miejscu okoliczności zdarzenia.

Warszawa Włochy: Mężczyzna spadł pod pociąg. Dramatyczna akcja maszynisty

Do zdarzenia doszło około godziny 11:20. To właśnie wtedy na stację Warszawa Włochy wtaczał się pociąg relacji Zgorzelec – Warszawa Wschodnia. Miejski Reporter podaje, że maszynista w ostatnim momencie zauważył leżącą na torach postać. Bez chwili wahania uruchomił hamowanie awaryjne. Pociąg zaczął głośno trąbić i zahamował. Manewr okazał się skuteczny. Masywna maszyna zatrzymała się zaledwie centymetry od mężczyzny, który cudem uniknął śmierci pod jej kołami.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany około 50-letni mężczyzna przez cały czas pozostawał przytomny. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy na miejscu, został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przetransportowany do szpitala na dalsze, szczegółowe badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Służby badają, jak 50-latek znalazł się na torowisku

Teren stacji PKP Warszawa Włochy został niezwłocznie zabezpieczony przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz policję. Na miejscu pojawiła się również specjalna komisja kolejowa z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe. Głównym zadaniem śledczych jest teraz odtworzenie przebiegu całego zajścia. Prowadzą oni czynności, których celem jest ustalenie dokładnych przyczyn oraz okoliczności zajścia, w tym przede wszystkim tego, w jaki sposób mężczyzna znalazł się na torach.

