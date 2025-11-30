Na stacji PKP Warszawa Włochy około godziny 11:20 mężczyzna w wieku ok. 50 lat znalazł się na torach.

Dzięki szybkiej reakcji maszynisty nadjeżdżający pociąg zdążył wyhamować tuż przed leżącym człowiekiem, ratując mu życie.

Poszkodowany był przytomny i został zabrany do szpitala. Służby wyjaśniają na miejscu okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło około godziny 11:20. To właśnie wtedy na stację Warszawa Włochy wtaczał się pociąg relacji Zgorzelec – Warszawa Wschodnia. Miejski Reporter podaje, że maszynista w ostatnim momencie zauważył leżącą na torach postać. Bez chwili wahania uruchomił hamowanie awaryjne. Pociąg zaczął głośno trąbić i zahamował. Manewr okazał się skuteczny. Masywna maszyna zatrzymała się zaledwie centymetry od mężczyzny, który cudem uniknął śmierci pod jej kołami.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany około 50-letni mężczyzna przez cały czas pozostawał przytomny. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy na miejscu, został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przetransportowany do szpitala na dalsze, szczegółowe badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Służby badają, jak 50-latek znalazł się na torowisku

Teren stacji PKP Warszawa Włochy został niezwłocznie zabezpieczony przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz policję. Na miejscu pojawiła się również specjalna komisja kolejowa z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe. Głównym zadaniem śledczych jest teraz odtworzenie przebiegu całego zajścia. Prowadzą oni czynności, których celem jest ustalenie dokładnych przyczyn oraz okoliczności zajścia, w tym przede wszystkim tego, w jaki sposób mężczyzna znalazł się na torach.

