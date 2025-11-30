Tragedia w Sierakowie. Pijany kierowca wjechał w opla. Nie żyje jedna osoba, szokujące ustalenia policji

W niedzielny poranek (30 listopada) na drodze w Sierakowie rozległ się pisk opon i głośny huk. Zderzyły się dwa samochody. Wypadek okazał się śmiertelny. – O godz. 8.30 wpłynęło pierwsze zgłoszenie o zdarzeniu. Na drodze wojewódzkiej 631. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zdarzenia dwóch osobówek: opla i volkswagena. Kierujący oplem 69-latek został zabrany do szpitala. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarł pasażer volkswagena – mówi „Super Expressowi” mł. asp Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

Dalsze ustalenia policjantów są szokujące. – Sprawcą wypadku był 29-latek, który miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Posiadał 2 czynne zakazy prowadzenia pojazdów oraz był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności – Bartłomiej Śniadała.

Od kierowcy pobrano krew do dalszych badań na obecność środków odurzających. Po wytrzeźwieniu prawdopodobnie zostanie przewieziony do prokuratury, gdzie może usłyszeć ciężkie zarzuty. Jeśli potwierdzą się ustalenia o jego wyrokach, będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Dzień wcześniej śmierć dopadła inneo kierowcę. Do nieszczęścia doszło w sobotę, 29 listopada, około godziny 19.45 w Puznówce (pow. garwoliński). Jak wynika z komunikatu służb, kierowca, mieszkaniec Puznówki, z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w barierki. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. W akcji brały udział trzy jednostki straży pożarnej, dwie karetki pogotowia i policjanci. – Kierowca, mieszkaniec Puznówki z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w barierki, mimo długiej reanimacji poniósł śmierć na miejscu. Pasażerowie, kobieta z dwójką dzieci z lekkimi obrażeniami przetransportowane do szpitala – przekazali na portalu społęcznościowym druhowie z OSP Gocław. Przyczyny wypadku wyjaśni policja.