Dramat na torach w Piasecznie. Pociąg potrącił człowieka

Piaseczno. Potrącenie pieszego przez pociąg

Dramat w Piasecznie rozegrał się we wtorek z samego rana. Jak udało nam się ustalić, na wysokości ul. Zagajnikowej, w rejonie dworca PKP doszło do potrącenia człowieka przez pociąg KM relacji Góra Kalwaria - Nasielsk. To miejsce, w którym bardzo często mieszkańcy skracają sobie drogę z małego lasku biegnącego wzdłuż ul. Szpitalnej na drugą stronę torowiska.

Pierwsze informacje przekazali w tej sprawie przedstawiciele Warszawskiego Transportu Publicznego. Na stronie internetowej wtp.waw.pl, czytamy o utrudnieniach w kursowaniu pociągów.

− W związku ze zdarzeniem w rejonie stacji Piaseczno > W-wa Zachodnia do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S4 i S40 oraz KM linii R8 i R80 − potwierdzają.

Od godziny 6:30 do odwołania wprowadzono również wzajemne honorowanie biletów KM-ZTM w pociągach SKM na odcinku Piaseczno – Warszawa Wschodnia w obu kierunkach.

Jak przekazują lokalne media, osoba, która została potrącona przez pociąg, nie przeżyła.

i Autor: materiały prasowe

Kolejne potrącenie na „torach śmierci”. Nie żyje mężczyzna

To nie pierwsza taka tragedia na torach. W styczniu informowaliśmy was o kilku śmiertelnych potrąceniach, do których dochodziło w ostatnich latach wzdłuż ul. Patriotów w Warszawie. Piesi ginęli pod rozpędzonymi maszynami na dzikich przejściach, między stacjami kolejowymi lub obok nich. Umierali tam, gdzie nigdy nie powinni się znaleźć. − To skracanie sobie drogi do śmierci − mówił nam wprost Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK.

Więcej o tym temacie możecie przeczytać TUTAJ.