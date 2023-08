i Autor: Tadeusz Mróz

KOSZMAR

Nielegalny skrót przez tory zakończył się tragedią. Pod kołami pociągu zginął mężczyzna

Wieczorem w poniedziałek, 14 sierpnia pomiędzy ul. Brożka i Grodkowską na warszawskiej Woli doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg. Pieszy przechodził przez tory w miejscu niedozwolonym. Jak twierdzą świadkowie zdarzenia, to najkrótsza droga do sklepu, który jest obok. Tragedia była kwestią czasu.