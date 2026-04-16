Siedlce. 21-latek potrącony przez pociąg

Do wstrząsającego wypadku doszło po godz. 13 w poniedziałek, 13 kwietnia, na torach kolejowych w pobliżu ulic Prądzyńskiego i Kaczorowskiego w Siedlcach. Ranny został 21-letni mieszkaniec miasta. Według ustaleń, policjanci na miejscu tragedii zastali go pod jednym z wagonów pociągu relacji Warszawa Zachodnia – Siedlce. Mężczyźnie udzielono pierwszej przedmedycznej pomocy, a po przybyciu ratowników medycznych został przeniesiony do karetki pogotowia i przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

- Maszynista pociągu był trzeźwy - zapewniała w rozmowie z Radiem Eska kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Prokuratura wszczęła śledztwo. Wstrząsające ustalenia

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego, w wyniku którego 21-latek doznał ciężkich obrażeń ciała, jak również w kierunku doprowadzenia młodego mężczyzny do targnięcia się na własne życie. Ustalenia śledczych są wstrząsające.

- Z wstępnie poczynionych ustaleń wynika, że mężczyzna ten – z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn – położył się w poprzek na torach kolejowych w odległości około 100 metrów od nadjeżdżającego pociągu. Pomimo dawanych przez maszynistę sygnałów i nagłego hamowania został on potrącony przez nadjeżdżający skład kolejowy - przekazał prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

- Obecnie - pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Siedlcach - prowadzone są czynności procesowe zmierzające do ustalenia przyczyn i dokładnego przebiegu zdarzenia - dodał prokurator.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

i Autor: MZ/ Materiały prasowe