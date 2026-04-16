Tragedia w Łomiankach. W szpitalu zmarła trzecia ofiara dramatycznego wypadku

Tragiczny bilans wypadku w Łomiankach

Dramat rozegrał się w niedzielny wieczór (12 kwietnia) w podwarszawskich Łomiankach. Było około godziny 18, gdy na jednej z dróg doszło do potężnego zderzenia. Jak ustaliła policja, w wypadku uczestniczyło aż sześć pojazdów.

− W zdarzeniu brało udział 6 pojazdów. W wyniku zderzenia samochodów marki Audi i Toyota, poruszających się w kierunku Warszawy, pojazd marki Toyota dachował na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do uszkodzenia kolejnych czterech pojazdów (Audi, BMW, Toyota oraz Honda) − podała policja w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Siła uderzenia była ogromna. Najbardziej ucierpieli pasażerowie Toyoty. Na miejscu zginęli 19-letnia Nikola oraz 15-letni Kacper. Ich życia nie udało się uratować mimo natychmiastowej reakcji służb. Kierowca Toyoty w ciężkim stanie trafił do szpitala. Lekarze przez wiele godzin walczyli o jego życie. Niestety, tej walki nie udało się wygrać.

Śmierć 20-letniego kierowcy: trzecia ofiara

W czwartek (16 kwietnia) kilka minut po północy, zapadła najgorsza wiadomość. 20-latek zmarł.

Piotr Antoni Skiba, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z „Super Expressem” potwierdził te doniesienia. To oznacza, że bilans tragedii wzrósł do trzech ofiar śmiertelnych.

Ucieczka sprawców i trwające śledztwo

Szokujące są również okoliczności po wypadku. Kierowca i pasażer Audi oddalili się z miejsca zdarzenia. Policjanci szybko ruszyli ich tropem. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. Obaj zostali tymczasowo aresztowani.

Śledztwo trwa, a prokuratura wyjaśnia dokładne przyczyny tej tragedii, która wstrząsnęła mieszkańcami Łomianek i całej okolicy.

