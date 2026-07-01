Dramat na Żoliborzu. Śmieciarka potrąciła 90-latka. Senior walczy o życie

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-01 10:35

Do dramatycznego wypadku doszło we wtorek (30 czerwca) na warszawskim Żoliborzu. Przy ul. Przasnyskiej śmieciarka potrąciła 90-letniego mężczyznę. Senior z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

90-latek potrącony przez śmieciarkę na Żoliborzu

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 17 przy ul. Przasnyskiej na warszawskim Żoliborzu. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 90-letni mężczyzna został potrącony przez samochód odbierający odpady komunalne. Senior najprawdopodobniej próbował obejść stojącą śmieciarkę. W pewnym momencie kierowca ruszył pojazdem. Mężczyzna został przewrócony, a ciężarówka przejechała po jego nogach.

Stan poszkodowanego i reakcja służb

Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Po udzieleniu pierwszej pomocy 90-latek został przetransportowany do szpitala. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki. Kierowca śmieciarki był trzeźwy.

Według informacji przekazanych przez rodzinę poszkodowanego „Miejskiemu Reporterowi”, senior na co dzień poruszał się przy pomocy chodzika. W chwili zdarzenia miał jednak obejść pojazd, idąc o lasce, podczas gdy jego wnuczka wróciła po chodzik pozostawiony przy wejściu do budynku. Rodzina twierdzi również, że mężczyzna obchodził śmieciarkę od strony kabiny kierowcy, gdy pojazd ruszył.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku na Przasnyskiej

Policjanci prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg wypadku. Funkcjonariusze będą ustalać m.in., w którym miejscu znajdował się pieszy w chwili ruszania pojazdu oraz czy zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę zamontowaną w śmieciarce. Od wyników tych ustaleń będzie zależała dalsza ocena odpowiedzialności za wypadek.

Źródło: Miejski Reporter

Niebieska śmieciarka na miejscu wypadku. Na wstawce balkonik seniora. O potrąceniu 90-latka przeczytasz na SE.
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