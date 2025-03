i Autor: KPP Sokołów Podlaski

AUTO ZMIAŻDŻONE

Dramat pod Sokołowem. Łoś wtargnął na drogę! 19-latka w szpitalu

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorkowy wieczór pod Sokołowem Podlaskim (woj. mazowieckie). 19-letnia kierująca saabem zderzyła się z łosiem. Kobieta trafiła do szpitala, a zwierzę zginęło na miejscu.