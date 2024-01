Dramat!

Warszawa: Dramat, staruszka wpadła pod tramwaj! W akcji wszystkie służby

Wielka tragedia w centrum Warszawy. W piątek (19 stycznia) rano starsza kobieta wpadła pod jadący tramwaj. Dramat rozegrał się w pobliżu przystanku Ratusz-Arsenał. Na miejscu pracowała policja i pogotowie ratunkowe. Karetka zabrała ranną do szpitala. Znamy nieoficjalne ustalenia co do jej stanu zdrowia. Doniesienia są dramatyczne.