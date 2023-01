i Autor: Straż Miejska, Warszawa Dramat w centrum Warszawy. Półnaga nastolatka leżała na ulicy!

Koszmar

W środku nocy przechodzień zauważył młodą kobietę, która leżała półnaga na ulicy w Śródmieściu. Miała zaledwie 17-lat. Krzyczała i uderzała nogami i głową o jezdnię. Nie dawała do siebie podejść. Na pomoc dziewczynie ruszyli wezwani na miejsce strażnicy miejscy. Do przyjazdu karetki chronili głowę kobiety, by nie rozbiła jej o jezdnię.