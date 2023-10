Dramat w centrum Warszawy. Taksówka zmiotła pieszą z drogi

Zaginął 15-letni Rafał. Miał jechać do szkoły, ale tam nie dotarł

Warszawa. Dramatyczny wypadek w centrum, piesza potrącona przez taksówkę

Jak wynika z ustaleń reporter Wawa Hot News 24, do zdarzenia doszło o godzinie 20:25. - Kobieta przechodziła przez ulicę w miejscu niedozwolonym. Poszkodowana zabrana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Na miejscu pierwsi byli Strażnicy Miejscy, którzy zabezpieczyli poszkodowaną do czasu przebycia ZRM. Swoje działania prowadzili również Policjanci z WRD. Kierujący trzeźwy - donosi świadek zdarzenia.

Tego samego dnia doszło do innego wypadku. W podwarszawakim Sulejówku osobowa skoda dachowała. Kierowca stracił panowanie nad swoim autem w momencie wyprzedzania. Całe zdarzenie nagrał jeden z kierowców. Na filmie widać, jak wyprzedzający szarżuje swoim autem z wielką prędkością. Na mijescu pracowały wszystkie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja. Więcej przeczytasz TUTAJ.