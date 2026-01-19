19-latek oskarżony o gwałt i bestialskie znęcanie nad ciężarną partnerką! Dramat w Radomiu

Radomska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 19-latkowi, który jest podejrzany o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją ciężarną partnerką. Mężczyzna odpowie również za gwałt i spowodowanie obrażeń ciała. Proces sądowy ma rozpocząć się już w lutym. Co dokładnie zarzuca się oskarżonemu i jaka kara mu grozi?

  • W Radomiu 19-latek stanie przed sądem - oskarżony o brutalne znęcanie się i gwałt na ciężarnej partnerce.
  • Śledztwo ujawniło, że mężczyzna przez miesiące stosował "wyrafinowane metody tortur", a kulminacją było przywiązanie i zgwałcenie kobiety.
  • Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia, a proces ma się rozpocząć już w lutym. Dowiedz się więcej o wstrząsających szczegółach tej sprawy.

Gehenna trwała kilka miesięcy. "Wyrafinowane metody" tortur

Z ustaleń śledczych wynika, że 19-latek przez kilka miesięcy znęcał się nad swoją partnerką, stosując wobec niej "wyrafinowane metody" udręczenia fizycznego i psychicznego. Kulminacją przemocy miało być przywiązanie ciężarnej kobiety do drzewa i zgwałcenie

Szczegóły oskarżenia przeciwko 19-latkowi z Radomia

Jak informuje PAP, od października ubiegłego roku mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym. Prokuratura postawiła mu zarzuty znęcania się nad swoją dziewczyną, doprowadzenia jej przemocą do obcowania płciowego i spowodowania obrażeń ciała.

"19-latek nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu kara od 2 do 15 lat więzienia” – powiedziała prokurator Aneta Góźdź, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Z ustaleń śledczych wynika, że para była razem od półtora roku i mieszkała razem. Dziewczyna zaszła w ciążę. Od marca do września ubiegłego roku mężczyzna miał znęcać się nad swoją partnerką w sposób szczególnie okrutny.

"Od początku września ub. roku psychiczne i fizyczne znęcanie się nad partnerką nasiliło się i miało charakter ciągły. Doszło też do krótkotrwałego pozbawienia wolności pokrzywdzonej i doprowadzenia kobiety przemocą do obcowania płciowego” – dodała prok. Góźdź.

Wstrząsające okoliczności ujawnienia sprawy

Sprawa wyszła na jaw pod koniec września 2023 roku. Przypadkowe osoby zwróciły uwagę na młodą kobietę w okolicy jednego z radomskich supermarketów. Stan 19-latki i jej wygląd wzbudził zaniepokojenie. Kobieta wydawała się być roztrzęsiona. Kiedy zapytano ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się i opowiedziała o swojej sytuacji. Na miejsce wezwano służby.

Oskar O. został zatrzymany. W październiku Sąd Rejonowy w Radomiu na wniosek prokuratora zadecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. W ostatnim czasie areszt został przedłużony do 24 marca. W lutym ma się rozpocząć proces przed Sądem Okręgowym w Radomiu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym lub doświadczasz przemocy – nie jesteś sam/a. Pomoc jest dostępna.

Gdzie szukać pomocy:

  • Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym – 800 70 2222 (całodobowo, bezpłatnie),
  • Telefon Zaufania dla Dorosłych – 116 123,
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 (całodobowo),
  • Niebieska Linia – pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej – 800 120 002 (całodobowo),
  • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – dzwoń pod numer 112!

Rozmowa z konsultantem jest poufna. Nie musisz wiedzieć, co powiedzieć – wystarczy, że zadzwonisz.

Sonda
Czy kara za gwałt powinna być wyższa?
