Dramat w Radomiu. Autobus miejski potrącił 25-latkę!

Radom. Autobus miejski potrącił 25-latkę

Do niecodziennego potrącenia doszło w sobotę, 1 lipca, około północy. Policjanci radomskiej drogówki zostali wezwani do nietypowego potrącenia pieszej. - Na ulicy Traugutta w Radomiu nietrzeźwa 25-latka prawdopodobnie chcąc wsiąść do już odjeżdżającego z przystanku autobusu komunikacji miejskiej, przewróciła się i upadła nieszczęśliwie wpadając między krawężnik, a koło pojazdu - przekazała sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa z Wydziału Ruchu Drogowego radomskiej policji. - Według 41-letniego kierowcy autobusu kobieta była tak nietrzeźwa, że nie mogła ustać na nogach - dodała policjantka.

Młoda kobieta może mówić o ogromnym szczęściu. Koło autobusu przejechało tylko po jej włosach, wyrywając kilka pasemek. 25-latka doznała zaledwie kilku otarć, ale ze względu na stan upojenia alkoholowego została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do badań na zawartość alkoholu.

Jak zapewniła radomska policja, kierowca autobusu w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Policja apeluje o ostrożność

Nawiązując do sobotniego zdarzenia na ul. Traugutta, policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. - To nie pierwsze tego typu zdarzenie z udziałem pieszych wysiadających lub wsiadających do autobusów, dlatego apelujemy o ostrożność i niewsiadanie lub wysiadanie w ostatniej chwili, ponieważ takie sytuacje mogą skończyć się źle głównie dla pasażera - przekazała sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa.