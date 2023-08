Dramatyczna akcja ratunkowa w Płocku. 31-latek skoczył z mostu do Wisły. Nagle zniknął pod powierzchnią wody

Skoczył z mostu do Wisły. Nagle znikł pod wodą

Dramat rozegrał się wieczorem 9 sierpnia w Płocku. Tuż przed godz. 21 dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul. Rybaki ktoś skoczył z mostu do Wisły. Mundurowi już po dwóch minutach byli na miejscu i pomimo że zapadał zmrok, od razu dostrzegli w rzece wycieńczonego mężczyznę, który znajdował się kilkanaście metrów od brzegu.

Funkcjonariusze podjęli akcję ratowniczą, wykorzystując koło ratunkowe, które znajduje się na bulwarach. Sytuacja z minuty na minutę robiła coraz poważniejsza. W pewnym momencie mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody!

Policjant rzucił się na ratunek tonącemu

Sierż. Bartłomiej Stanisławski bez chwili wahania wskoczył do rzeki i zaczął ratować tonącego. - Jak do niego dopłynąłem, mężczyzna zaczął się szarpać, utrudniając akcję ratowniczą - przekazał policjant. Funkcjonariusz z narażeniem własnego życia wyciągnął 31-latka na brzeg, gdzie przekazał go ratownikom medycznym. Mieszkaniec Płocka został zabrany do szpitala.

- Cieszę się, że mogłem pomóc i wszystko skończyło się szczęśliwie - skwitował sierż. Bartłomiej Stanisławski.

Warto dodać, że na odcinku Wisły, gdzie znajdował tonący mężczyzna, niejednokrotnie dochodziło już do utonięć. Na szczęście tym razem udało się zapobiec tragedii.