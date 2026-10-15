Drogowcy całkowicie zamykają ważny odcinek ulicy Madalińskiego na Mokotowie i wprowadzają spore zmiany w ruchu

Zamknięta ulica Madalińskiego i wyznaczone objazdy

Prace drogowe wymuszą całkowite wyłączenie z ruchu przejazdu w obu kierunkach na odcinku między Aleją Niepodległości a ulicą Kazimierzowską. Najważniejsze zmiany w organizacji ruchu obejmują:

Objazdy dla kierowców poprowadzone Aleją Niepodległości i ulicą Rakowiecką lub ulicą Odyńca do Puławskiej.

poprowadzone Aleją Niepodległości i ulicą Rakowiecką lub ulicą Odyńca do Puławskiej. Dostosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Madalińskiego z Aleją Niepodległości oraz ulicą Kazimierzowską.

na skrzyżowaniach Madalińskiego z Aleją Niepodległości oraz ulicą Kazimierzowską. Zakazy parkowania z ryzykiem odholowania pojazdu na koszt właściciela na całym remontowanym fragmencie.

Mieszkańcy będą mogli dojechać do swoich posesji przez teren budowy, jednak dojazd ten zostanie całkowicie wstrzymany na czas układania nowej nawierzchni asfaltowej.

Zmiany na osiedlowych ulicach i trasa autobusu 138

Zamknięcie głównego ciągu drogowego przełoży się na sytuację na sąsiednich ulicach. Połączenie z ulicą Madalińskiego stracą ulice Króżańska, Kwiatowa, Lewicka oraz Falęcka. Aby ułatwić dojazd do budynków, na ulicach Króżańskiej, Kwiatowej, Lewickiej, Falęckiej oraz Ligockiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Utrudnienia obejmą również pasażerów komunikacji miejskiej i pieszych:

Autobusy linii 138 pojadą objazdem przebiegającym Aleją Niepodległości oraz ulicą Batorego.

przebiegającym Aleją Niepodległości oraz ulicą Batorego. Przejścia dla pieszych przy Alei Niepodległości i ulicą Kazimierzowską pozostaną otwarte, lecz będą zwężone. Zebry przy Króżańskiej i Kwiatowej będą otwierane naprzemiennie.

przy Alei Niepodległości i ulicą Kazimierzowską pozostaną otwarte, lecz będą zwężone. Zebry przy Króżańskiej i Kwiatowej będą otwierane naprzemiennie. Dojazd do posesji Madalińskiego 57 oraz Aleja Niepodległości 124/8 wyznaczono ulicą Króżańską od Ligockiej, z kolei do Madalińskiego 53 ulicą Kwiatową od Narbutta.

Kolejne etapy prac i termin zakończenia

Asfaltowanie odcinka od Alei Niepodległości do ulicy Kazimierzowskiej stanowi pierwszy etap prac na jezdni. Po jego zakończeniu ta część drogi zostanie otwarta dla ruchu, a drogowcy przejdą do kolejnych zadań.

W drugim etapie zamknięta zostanie ulica Madalińskiego od skrzyżowania z Kazimierzowską włącznie do wjazdu do szpitala. Ostatni etap prac obejmie odcinek od bramy szpitala do ulicy Puławskiej. Zgodnie z planem wszystkie prace na ulicy Madalińskiego mają zakończyć się jesienią.