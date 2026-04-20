Dwie specjalne linie autobusowe na ulicach Warszawy. Pojadą tylko w te dni

Dwie dodatkowe linie autobusowe w Warszawie - kiedy i gdzie pojadą?

"Miłośnicy sportowych emocji, szybkich koni [...] czy mieszkańcy Warszawy szukający weekendowej rozrywki od 19 kwietnia będą mieli ułatwiony dojazd na tor wyścigów konnych" - poinformowali w komunikacie z połowy kwietnia przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego.

Zainteresowanym pomoże w dotarciu na tor uruchomienie dwóch dodatkowych linii autobusowych o numerach 266 i 300.

Czytaj również: Gdzie na majówkę w woj. mazowieckim? "To miasto to prawdziwa perełka"

Pierwsza z wymienionych pojedzie na trasie: Dw. Centralny - E. Plater - Aleje Jerozolimskie - Marszałkowska - Plac Konstytucji - L. Waryńskiego - Puławska - Aleja Wyścigowa - Tor Służewiec. Pasażerowie skorzystają z niej tylko 19 kwietnia, 5 lipca i 27 września.

Częściej kursować będzie linia 300, która ruszy trasą: Metro Wilanowska - Puławska - Aleja Wyścigowa - Tor Służewiec (w wybrane dni: Metro Wilanowska - Puławska - Wyścigi). Warszawiacy zauważą ją na ulicach: 19 i 26 kwietnia; 3, 9, 10 (trasa skrócona), 16, 17, 23 oraz 24 maja; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28 czerwca; 5, 25 oraz 26 lipca; 1, 2, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 sierpnia; 5, 6, 19, 20, 26 oraz 27 września; 3, 10, 11, 17, 24, 25 i 31 października; 7, 8, 14 oraz 15 listopada.

Zgodnie z rozkładem na niedzielę, 26 kwietnia, autobusy z numerem 300 będą wyjeżdżały na pierwszy kurs około godziny 13:00 i zabierały pasażerów co około pół godziny do około godziny 19:30. Przejazd zajmie od kilku do kilkunastu minut.

Czytaj również: Nowe linie autobusowe z Grodziska Mazowieckiego do Puszczy Kampinoskiej. Na miejsce pojedziesz z rowerem

Pomysły na majówkę 2026 w Warszawie - zobacz zdjęcia:

6

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?