„Dzień dobry, jestem poszukiwany”. Policjant był w kompletnym szoku

Piaseczno. Poszukiwany mężczyzna zgłosił się na policję

Zdarzenie, które opisuje piaseczyńska policja, miało miejsce w zeszłym tygodniu. Do oficera dyżurnego zgłosił się mężczyzna z plecakiem, który rozmowę z nim rozpoczął od słów: „dzień dobry, jestem poszukiwany”.

− Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym potwierdziło, że 42-latek mówi prawdę. Jak się okazało mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie w celu odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 3 dni za kradzież, której dokonał w 2022 roku − potwierdziła st. asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Jak się jednak okazała, nie była to jedyna rzecz, którą 42-latek miał na swoim koncie. W trakcie przeszukania rzeczy należących do mężczyzny, policjant znalazł u niego biały proszek. Badanie narkotestem potwierdziło podejrzenia funkcjonariusze. − To mefedron − mówi st. asp. Gąsowska.

Poszukiwany trafił do policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających, a następnie przetransportowano go do jednostki penitencjarnej, w której spędzi kolejne dni.

Poszukiwany trafił do policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających, a następnie przetransportowano go do jednostki penitencjarnej, w której spędzi kolejne dni.