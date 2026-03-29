Dzik zaatakował kobietę pod Warszawą! Obrażenia budzą grozę

Dzik rzucił się na 78-letnią kobietę w Wołominie! Kobieta została ranna

Dziki w Warszawie i na jej obrzeżach to coś, co nikogo już nie dziwi. Całe stada przechodzące przez ulice, zryte trawniki... Ludzie przyzwyczaili się do nich, a one w dużej mierze do ludzi, obecność dzików często budzi uśmiech, ale to jednak dzikie zwierzęta i zawsze trzeba o tym pamiętać. Choć ataki tych zwierząt na ludzi to rzadkość, zwłaszcza wobec częstotliwości spotkań, jednak zdarzają się one. Kilka lat temu w Gdyni pewna kobieta została bardzo poważnie ranna po spotkaniu z dzikiem na osiedlowych alejkach. Teraz podobna, choć na szczęście nie aż tak źle zakończona sytuacja miała miejsce pod Warszawą, a konkretnie w Wołominie. Poinformował o niej Miejski Reporter. Do zdarzenia doszło w środę 25 marca między godziną 12 a 13 przy ulicy Reja. 78-latka wyszła na spacer z psem, gdy nagle z krzaków wybiegło dzikie zwierzę.

Nie dokarmiaj dzików! Nawet, jeśli wydają się poczciwe, nigdy nie wiadomo, jak się zachowają

Z relacji poszkodowanej wynika, że dzik od razu rzucił się w jej stronę. Zwierzę przewróciło kobietę na chodnik, a następnie zaczęło ją uderzać i gryźć. Seniorka próbowała się bronić – kopała dzika, co po chwili zmusiło go do ucieczki. Mimo dość poważnych obrażeń kobieta sama dotarła do szpitala. Lekarze udzielili jej pomocy i przeprowadzili badania, m.in. w kierunku wścieklizny. 78-latka doznała rany szarpanej, otwartego urazu oraz głębokiego ugryzienia w ramię. Na ciele ma też liczne otarcia i potłuczenia. Jak wynika z informacji, zwierzę wygryzło fragment skóry. Zgłoszenie w tej sprawie przyjęła Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do ataku dzikiego zwierzęcia. Warto przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nie wolno dokarmiać dzików ani do nich podchodzić. Nie należy też próbować ich przepędzać ani szczuć psami. Szczególnie niebezpieczne są lochy z młodymi. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność podczas spacerów, zwłaszcza w pobliżu zarośli i parków. Spotkanie z dzikiem nie jest sytuacją bezpieczną. Nawet jeśli zwierzę wydaje się spokojne, może w każdej chwili zaatakować.

