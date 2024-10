Festiwal cyrkowy inny niż wszystkie! W weekend w Warszawie wielkie show w Cyrku Zalewski

Co z likwidacją Funduszu Kościelnego? Tusk obiecywał zmiany. Wyszło jak zawsze

Cyrk Zalewski to nie tylko najstarszy cyrk w Polsce, ale także pionier w rozwoju sztuki cyrkowej na świecie. Organizowany przez rodzinę Zalewskich festiwal (w tym roku już po raz 24.) co roku przyciąga tłumy spragnionych emocji widzów. Już w weekend 5 i 6 października 2024 zaskoczą show zupełnie innym, niż wszystkie dotychczasowe festiwale.

Pierwsza część festiwalowego spektaklu nie będzie typowym pokazem cyrkowym, ale wyjątkowym połączeniem musicalu, rewii i teatru, zainspirowanym klimatem kultowego filmu „Rodzina Addamsów”. - Bez zapowiedzi konferansjerskich i bez wyraźnych podziałów na poszczególne pokazy. To będzie „spektakl w spektaklu”, w którym pojawią się filmowe postaci w akrobatycznych pokazach – zapowiadają organizatorzy.

- W dalszym ciągu jednak akrobatów będzie najwięcej. Zaprosiliśmy m.in. 10-osobowy zespół gimnastyczny znany z programu „Mam Talent” i utalentowane grupy z Ukrainy - zapowiada szefowa Cyrku Zalewski - Ewa Zalewska.

Wystąpią też żonglerzy z Brazylii, linoskoczkowie z Kolumbii. Powrócą też uwielbiani przez warszawską publiczność motocykliści Alison Reader’s w mrożącym krew w żyłach numerze w kuli.

Niesamowite atrakcje, które trzeba zobaczyć:

Motory w kuli śmierci – po raz pierwszy w Polsce aż 6 motocyklistów jednocześnie w jednym metalowym globie! Ten wyczyn dostarczy niezapomnianych emocji.

Kwartet akrobatyczny AQUAMEN

10-osobowy zespół gimnastyczny znany z programu „Mam Talent

Sergei Ivanov – mistrz w sztuce stania na rękach (handstand).

Żonglerka nogami – popis mistrzowskich umiejętności żonglerskich w wykonaniu artysty z Brazylii

Klaun Bartolini – pełen humoru występ polskiego mistrza śmiechu

Podniebne wahadło (podwójne) – akrobacje, które przyprawiają o zawrót głowy

Linoskoczkowie – artyści balansujący na linie wysoko nad ziemią

Duża iluzja – magiczne show pełne zaskakujących sztuczek

Gimnastyka na szarfach powietrznych – widowiskowe akrobacje wykonywane wysoko nad publicznością.

A to wszystko pod kopułą jednego z największych cyrkowych namiotów w Europie - Cyrku Zalewski - który stanie przy metrze Ulrychów, obok Wola Parku. Pierwsze festiwalowe pokazy w sobotę 5 października (godz. 14 i 18) i w niedzielę 6 października (godz. 13 i 17). I będą odbywać się co weekend do 27 października. Szczegóły na www.cyrk-zalewski.com.pl

Dla Czytelników „Super Expressu” i se.pl mamy zaproszenia na festiwal. Wystarczy wysłać maila na adres [email protected] z tytułem Cyrk Zalewski i napisać, za co kochamy cyrk.